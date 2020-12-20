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Чемпионат Грузии по футболу – определились все участники следующего сезона

photo: F.C. Torpedo Kutaisi / FB
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (160)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201220/250400440/Chempionat-Gruzii-po-futbolu--opredelilis-vse-uchastniki-sleduyuschego-sezona.html

Три грузинских клуба сыграют в Лиге конференций УЕФА в следующем сезоне – "Дила", "Динамо" (Батуми) и "Гагра"

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. По итогам стыковых матчей "Торпедо" (Кутаиси) и "Самгурали" (Цкалтубо) обеспечили себе участие в Национальной лиге чемпионата Грузии по футболу на следующий сезон.

"Торпедовцы" Кутаиси по итогам двух матчей обыграли "Гагра" 2:1 и сохранили прописку в высшем дивизионе страны, а "Самгурали" взял верх над "Чихурой" из Сачхере 3:0 и вернулись в элиту грузинского футбола спустя 18 лет.

Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

Национальная лига чемпионата Грузии по футболу в сезоне 2021 года будет представлена следующими клубами: "Динамо" (Тбилиси), "Динамо" (Батуми), "Дила" (Гори), "Сабуртало" (Тбилиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Телави", "Самтредиа", "Шукура" (Кобулети), "Торпедо" (Кутаиси) и "Самгурали" (Цкалтубо).

Чемпионом Грузии в этом году стали "динамовцы" Тбилиси, выигравшие титул во второй раз подряд. В следующем сезоне столичный клуб представит Грузию в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Еще три грузинских клуба сыграют в Лиге конференций УЕФА – "Дила", "Динамо" (Батуми) и "Гагра".

Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (160)
Теги:
клуб "Чихура", ФК "Торпедо" Кутаиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол


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