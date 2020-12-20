Грузинские регбисты помогли сборной клубов обыграть команду России

Главный тренер сборной России рассчитывает на победу над грузинскими регбистами в феврале будущего года

ТБИЛИСИ, 20 дек – Sputnik. Национальная команда России по регби уступила сборной клубов в тест-матче со счетом 18:28. Весомый вклад в победу своей команды внесли грузинские регбисты.

Тариел Донадзе и Георгий Чкоидзе, выступающие за пензенский "Локомотив", отметились удачными попытками в матче. Свою фамилию на табло зажег и Дин Гордон из "Красного Яра". Все штрафные и реализации во встрече исполнил еще один представитель "Локомотива" - Сергей Янюшкин.

Этот матч для сборной России стал заключительным в нынешнем сезоне. Следующую игру подопечные Лина Джонса проведут против сборной Грузии в начале февраля в рамках последнего тура Кубка европейских наций прошлого сезона.

"Наша задача в Тбилиси – выиграть матч. И у нас есть такая возможность, просто нужно хорошо подготовиться. Да, чтобы победить, мы должны сыграть очень хорошо, но я не считаю это невозможным. Мы знаем, что Грузия на много лет опережает в развитии наше регби – 60 процентов состава ее сборной играют и тренируются во Франции. И несмотря на это, мы должны верить в наш успех", - сказал главный тренер сборной России Лин Джонс после матча.

По его словам, первая победа над Грузией станет точкой взлета для русского регби.

"Поэтому нам очень нужна эта победа. К сожалению, я один не могу этого сделать, для результата мы все должны хорошо поработать", - подчеркнул Джонс.

Матч заключительного тура Кубка европейских наций сезона 2020 года между сборными Грузии и России изначально должен был состояться 14 марта в Тбилиси. Однако из-за пандемии COVID-19 встреча неоднократно переносилась. В конечном итоге Европейская Ассоциация регби приняла решение о том, что игра все же пройдет в начале февраля 2021 года.

С турнирной точки зрения предстоящая игра для сборной Грузии не имеет никакого значения, так как "лелос" досрочно выиграли Кубок европейских наций в третий раз подряд и 12 раз в истории.

Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Впервые "крестоносцы" и "медведи" пересеклись в 1993 году в Польше, и тогда Россия одержала свою единственную победу над Грузией, выиграв со счетом 15:9.

В 2002 году команды сыграли вничью 12:12. Во всех остальных случаях победу неизменно праздновали грузинские регбисты, самая крупная из которых состоялась в 2012 году в Тбилиси. Тогда хозяева победили со счетом 46:0.

Общий счет в противостоянии Грузии и России – 579:269, а количество удачных попыток 66:16.