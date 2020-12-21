Бывший главный тренер "Динамо" Тбилиси возглавил английский клуб

Первый матч под руководством Чиско "Уотфорд" проведет 26 декабря, когда на своем поле примет лидера турнира клуб "Норвич"

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. Бывший главный тренер футбольного клуба "Динамо" Тбилиси Чиско Муньес, возглавил английский "Уотфорд", выступающий в "Чемпионшипе", говорится в сообщении на сайте британской команды.

На посту главного тренера "шершней" 40-летний испанский специалист сменил серба Владимира Ивича. Подробности соглашения между Чиско и "Уотфордом" не сообщаются.

Чиско привел "Динамо" к чемпионству в прошлом сезоне, после чего покинул клуб в январе текущего года. Однако, в августе снова вернулся в столичный клуб и снова под его руководством динамовцы стали сильнейшим клубом Грузии.

Что касается "Уотфорда", то после XX туров в "Чемпионшипе" "шершни" набрали 34 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Норвича" составляет девять баллов.

Первый матч под руководством Чиско "Уотфорд" проведет 26 декабря, когда на своем поле примет как раз "Норвич".