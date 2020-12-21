В Москве скончалась чемпионка среди инвалидов Мэри Каландия

Более сорока лет назад в результате трагического случая женщина потеряла ногу. Но несмотря на это, Мэри стала заниматься спортом и участвовать в марафонах

ТБИЛИСИ, 21 дек – Sputnik. На 74-м году жизни скончалась чемпионка и участник многочисленных марафонов среди инвалидов Мэри Бушуева (Каландия), сообщили в Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

Прощание со спортсменкой, которая известна далеко за пределами Грузии, сначала пройдет в Москве, а похоронят ее на родине в Зугдиди.

Наша легендарная Мэри дейда ушла из жизни. Для меня она была примером того, что даже находясь в инвалидном кресле, можно... Опубликовано Andro Ivanov Воскресенье, 20 декабря 2020 г.

Мэри Бушуева в семье Каландия была единственной девочкой вместе с пятью братьями. Окончив финансовый колледж, Мэри совмещала учебный процесс с работой в отделе кадров в автотехобслуживании, в комитете физкультуры, где вела документацию.

В 1979 году в результате трагического случая она потеряла ногу. Несмотря на это, Мэри стала заниматься спортом и участвовать в марафонах. Бушуеву знали в Нью-Йорке, в Австралии (которую она прошла от Мельбурна до Сиднея) и, конечно же, в родной Грузии. В коллекции Мэри около восьмидесяти медалей.