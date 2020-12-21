Шота Арвеладзе привел "Пахтакор" к выигрышу 13-го Кубка Узбекистана

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Команда "Пахтакор", главным тренером которой является грузинский специалист Шота Арвеладзе, стал тринадцатикратным обладателем кубка Узбекистана, сообщает Sputnik Узбекистан.

В финале Кубка страны "Львы" победили команду АГМК со счетом 3:0.

В первые минуты соперник пытался противостоять, используя высокий прессинг, но в середине тайма инициатива полностью перешла на сторону "Пахтакора". Счет был открыт на 28-й минуте.

С правого фланга Хамдамов обвел соперника и точно передал мяч Черану. С центра штрафной Драган точно пробил по воротам – 0:1.

Во втором тайме в первой же атаке "Пахтакор" увеличил отрыв в матче. Передачу сделал Машарипов, а Драган забил гол головой и записал на свой счет дубль. Далее защитник АГМК Рахмонов отразил мяч рукой, судья матча Зокир Кодиров обратился к помощи ВАР, и был в итоге назначен пенальти. Машарипов 11-метровый пробил в стиле Паненки – 0:3. Команда сохранила крупный счет до конца игры и завоевала 13-й кубок Узбекистана.

В прошлом году под руководством Арвеладзе "Пахтакор" впервые в своей истории выиграл требл: стал чемпионом Узбекистана, стал обладателем Кубка страны и Кубка Лиги. В текущем сезоне ташкентский клуб уже досрочно выиграл чемпионат страны. Теперь у "Пахтакора" есть возможность, как минимум, сделать дубль.

В конце текущего года у Арвеладзе истекает контракт с "Пахтакором". Согласятся стороны продлить соглашение или нет – пока неизвестно.

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере грузинского специалиста стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, Арвеладзе возглавил "Пахтакор".