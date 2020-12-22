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Бывший тренер Пахтакора Шота Арвеладзе с завоеванными трофеями

Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера ташкентского "Пахтакора"

photo: Shota Arveladze / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1080)
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У Арвеладзе уже есть несколько предложений, но пока не известно, где грузинский специалист продолжит свою карьеру

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Шота Арвеладзе покинул пост главного тренера ташкентского "Пахтакора". Об этом грузинский специалист написал на своей официальной странице в Facebook.

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photo : FC Pakhtakor
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"Спустя три года я покидаю пост главного тренера "Пахтакора". Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время. Хочу поблагодарить болельщиков, игроков, сотрудников команды и всех, кто нас поддерживал. Отдельно хочу сказать спасибо Бобуру Шодиеву, Улугбеку Мухамедову, Дмитрию Адисману и всему совету директоров "Пахтакора", которые дали мне возможность работать в клубе", – написал Арвеладзе.

Он выразил надежду, что клуб продолжит побеждать и станет еще сильней.

"Я уже не тренер "Пахтакора", но я всегда буду болеть за клуб. Мы были отличной командой и я никогда вас не забуду", – отметил грузинский специалист.

შოთა არველაძე
photo: Shota Arveladze / FB
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В воскресенье Арвеладзе привел "Пахтакор" ко второй победе подряд в Кубке Узбекстана, а в ноябре ташкентский клуб во второй раз подряд стал чемпионом страны. Также на счету Арвеладзе победа в Кубке Лиги в прошлом году.

У Арвеладзе уже есть несколько предложений, но пока не известно где специалист продолжит свою карьеру. Сам Арвеладзе неоднократно говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в каком-нибудь чемпионате Европы.

Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере грузинского специалиста стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, Арвеладзе возглавил "Пахтакор".

Темы:
Спорт в Грузии (1080)
Теги:
Грузия, клуб "Пахтакор", Шота Арвеладзе, Узбекистан


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