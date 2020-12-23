Грузинская шахматистка выиграла клубный чемпионат Европы

В условиях пандемии коронавируса нового типа континентальное первенство проходило в онлайн-режиме. Дзагнидзе играла на второй доске и из 14 возможных очков набрала девять

ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Лидер женской сборной Грузии по шахматам – Нана Дзагнидзе (9 место в рейтинге ФИДЕ), стала чемпионкой Европы в составе клуба "Монте-Карло". Из-за пандемии COVID-19 континентальное первенство проходило в онлайн-режиме.

Дзагнидзе играла на второй доске и из 14 возможных очков набрала девять.

В общей сложности шахматистки "Монте-Карло" набрали 14 очков и на три балла опередили российскую команду "Югра" (11 очков). Тройку лидеров замкнул еще один клуб из России – "Гамбит".

Помимо Дзагнидзе в состав "Монте-Карло" вошли: Александра Горячкина (Россия), Пиа Крамлинг (Швеция), Элизабет Петц (Германия), Моника Сочько (Польша). Капитан команды – французская шахматистка Эльмира Скрипченко.