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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Торнике Шенгелия набрал 13 очков и снова помог ЦСКА победить в Евролиге

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (132)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201223/250430031/Tornike-Shengeliya-nabral-13-ochkov-i-pomog-TsSKA-snova-pobedit-v-Evrolige.html

Шенгелия провел на паркете почти 30 минут и, помимо набранных очков, на счету грузинского форварда три подбора, четыре ассиста и два перехвата

ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в матче Евролиги против французского "Вийербана" набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать тринадцатую победу на турнире (87:78).

Шенгелия провел на паркете почти 30 минут и, помимо набранных очков, на счету грузинского форварда три подбора, четыре ассиста и два перехвата.

Самыми результативными матчами для Шенгелия в составе ЦСКА в Евролиге остаются встречи против испанских команд. В играх против "Реала" (74:73) и "Барселоны" (66:76) грузин набирал по 15 очков.

Что касается самого результативного игрока матча "Вийербан" - ЦСКА, то им в очередной раз стал американец Майк Джеймс, на счету которого 31 очко.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет на выезде против итальянского "Олимпия Милано".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (132)
Теги:
Евролига, баскетбол, Торнике Шенгелия, ЦСКА


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