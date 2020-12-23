Торнике Шенгелия набрал 13 очков и снова помог ЦСКА победить в Евролиге

Шенгелия провел на паркете почти 30 минут и, помимо набранных очков, на счету грузинского форварда три подбора, четыре ассиста и два перехвата

ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в матче Евролиги против французского "Вийербана" набрал 13 очков и помог ЦСКА одержать тринадцатую победу на турнире (87:78).

Шенгелия провел на паркете почти 30 минут и, помимо набранных очков, на счету грузинского форварда три подбора, четыре ассиста и два перехвата.

Самыми результативными матчами для Шенгелия в составе ЦСКА в Евролиге остаются встречи против испанских команд. В играх против "Реала" (74:73) и "Барселоны" (66:76) грузин набирал по 15 очков.

Что касается самого результативного игрока матча "Вийербан" - ЦСКА, то им в очередной раз стал американец Майк Джеймс, на счету которого 31 очко.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет на выезде против итальянского "Олимпия Милано".