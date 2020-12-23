Грузинский тренер выразил крайнее неудовлетворение своими подопечными

Грузинский специалист в ходе матча постоянно кричал на своих футболистов и был чересчур эмоционален, особенно в первом тайме

ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Наставник кипрского "Анортосиса" Темур Кецбая выразил неудовлетворение игрой футболистов своей команды после поражения 0:3 от "Омонии" в XVI туре национального чемпионата.

"Мы очень легко пропустили три гола. На таком уровне это недопустимо. Матч с "Омонией" показал – нам необходима свежая кровь, необходимо усиливать команду. Усиление требуется на каждой позиции. Нужны новые футболисты, которые поднимут игру клуба на более высокий уровень. Да, мы проиграли, но все еще находимся в группе лидеров. Надеюсь, что с новыми игроками мы сможем достичь поставленной цели", – приводит слова Кецбая издание cyprustimes.com.

Как отмечает издание, особенно Кецбая был недоволен своими подопечными в первом тайме, когда "Анортосис" пропустил два гола. Грузинский специалист постоянно кричал на своих футболистов и был чересчур эмоционален.

При этом стоит отметить, что в стартовом составе "Анортосиса" вышли три игрока сборной Грузии – голкипер Георгий Лория, защитник Муртаз Даушвили и нападающий Георгий Квилитая.

После 16 проведенных матчей, у "Анортосиса" 30 очков и клуб из Фамагусты отстает от лидирующего "Аполлона" на два балла. При этом у лидера есть еще две игры в запасе. Однако и второе место "Анортосиса" является формальным, так как по потерянным очкам команду Кецбая опережают "Омония" (29 очков и одна игра в запасе) и АЕЛ (28 очков и две игры в запасе).

Кецбая возглавляет "Анортосис" с лета 2019 года.