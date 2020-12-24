Грузинские футболисты поднялись в цене

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Грузинские футболисты, выступающие в национальных чемпионатах Австрии и Турции, поднялись в цене, сообщает авторитетное издание Transfermarkt.

Издание пересмотрело цены футболистов в чемпионатах Австрии и Турции. В результате Саба Лобжанидзе, выступающий за "Анкарагюджу" подорожал, с одного миллиона евро до 1,7 миллиона. Увеличилась трансферная стоимость и Левана Шенгелия. Полузащитник "Коньяспора" "подорожал" на 400 тысяч и теперь стоит 1,8 миллиона евро.

Заметно прибавил в цене и защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили. В октябре его стоимость составляла 400 тысяч евро, а сейчас выросла до одного миллиона. В первую очередь, это объясняется тем, что "волки" удачно выступили на групповой стадии Лиги Европы УЕФА и сумели пробиться в плей-офф турнира.

Что касается самого дорого футболиста Грузии, то им по-прежнему остается Хвича Кварацхелия. Transfermarkt оценивает полузащитника казанского "Рубина" в 7,5 миллиона евро.

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