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Футболист Леван Шенгелия

Грузинские футболисты поднялись в цене

photo : İttifak Holding Konyaspor / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (180)
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Sputnik Грузия
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Самым дорогим футболистом Грузии по-прежнему остается полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Грузинские футболисты, выступающие в национальных чемпионатах Австрии и Турции, поднялись в цене, сообщает авторитетное издание Transfermarkt.

Издание пересмотрело цены футболистов в чемпионатах Австрии и Турции. В результате Саба Лобжанидзе, выступающий за "Анкарагюджу" подорожал, с одного миллиона евро до 1,7 миллиона. Увеличилась трансферная стоимость и Левана Шенгелия. Полузащитник "Коньяспора" "подорожал" на 400 тысяч и теперь стоит 1,8 миллиона евро.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Хвича Кварацхелия попал в список лучших молодых футболистов Европы

Заметно прибавил в цене и защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили. В октябре его стоимость составляла 400 тысяч евро, а сейчас выросла до одного миллиона. В первую очередь, это объясняется тем, что "волки" удачно выступили на групповой стадии Лиги Европы УЕФА и сумели пробиться в плей-офф турнира.

Что касается самого дорого футболиста Грузии, то им по-прежнему остается Хвича Кварацхелия. Transfermarkt оценивает полузащитника казанского "Рубина" в 7,5 миллиона евро.

ТОП-5 самых дорогих грузинских футболистов

N Футболист Клуб Страна Трансферная стоимость, евро
1 Хвича Кварацхелия Рубин Россия, Казань 7 500 000
2 Георгий Чакветадзе Гент Бельгия 6 000 000
3 Саба Кверквелия Локомотив, Ротор Россия 5 000 000
4 Давид Хочолава Шахтер Украина, Донецк 3 000 000
5 Джемал Табидзе Уфа Россия 2 500 000

 

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (180)
Теги:
Джемал Табидзе, Давид Хочолава, Соломон Кверквелия, Кахабер Чакветадзе, Хвича Кварацхелия, футбол, Грузия


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