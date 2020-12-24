Грузинские футболисты поднялись в цене

ТБИЛИСИ, 24 дек – Sputnik. Грузинские футболисты, выступающие в национальных чемпионатах Австрии и Турции, поднялись в цене, сообщает авторитетное издание Transfermarkt.
Издание пересмотрело цены футболистов в чемпионатах Австрии и Турции. В результате Саба Лобжанидзе, выступающий за "Анкарагюджу" подорожал, с одного миллиона евро до 1,7 миллиона. Увеличилась трансферная стоимость и Левана Шенгелия. Полузащитник "Коньяспора" "подорожал" на 400 тысяч и теперь стоит 1,8 миллиона евро.
Заметно прибавил в цене и защитник австрийского "Вольфсбергера" Лука Лочошвили. В октябре его стоимость составляла 400 тысяч евро, а сейчас выросла до одного миллиона. В первую очередь, это объясняется тем, что "волки" удачно выступили на групповой стадии Лиги Европы УЕФА и сумели пробиться в плей-офф турнира.
Что касается самого дорого футболиста Грузии, то им по-прежнему остается Хвича Кварацхелия. Transfermarkt оценивает полузащитника казанского "Рубина" в 7,5 миллиона евро.
ТОП-5 самых дорогих грузинских футболистов
|N
|Футболист
|Клуб
|Страна
|Трансферная стоимость, евро
|1
|Хвича Кварацхелия
|Рубин
|Россия, Казань
|7 500 000
|2
|Георгий Чакветадзе
|Гент
|Бельгия
|6 000 000
|3
|Саба Кверквелия
|Локомотив, Ротор
|Россия
|5 000 000
|4
|Давид Хочолава
|Шахтер
|Украина, Донецк
|3 000 000
|5
|Джемал Табидзе
|Уфа
|Россия
|2 500 000