Полузащитник сборной Грузии сменил чемпионат Испании на Кипр

В общей сложности в составе испанского клуба грузинский футболист провел 61 матч, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя результативными передачами

ТБИЛИСИ, 25 дек – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Папунашвили перешел из "Сарагосы", выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании, в кипрский "Аполлон", говорится в сообщении на сайте испанского клуба.

В ближайшие дни 25-летний Папунашвили прибудет в расположение "Аполлона", где пройдет медицинское обследование. После этого с грузинским полузащитником будет подписан контракт на полтора года.

Сумма сделки не разглашается, однако по версии авторитетного издания transfermarkt.com, трансферная стоимость Папунашвили составляет 400 тысяч евро.

Папунашвили перешел в "Сарагосу" летом 2017 года. В общей сложности, в составе "арагонцев" грузинский футболист провел 61 матч, в которых забил 13 голов и отметился четырьмя результативными передачами. С января 2020 года полузащитник находился в аренде в "Расинге" из Сантандера.

Что касается "Аполлона", то клуб из Лимасола после XV туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Кипра, опережая ближайшего преследователя на три очка.

В составе национальной сборной Грузии Папунашвили провел 17 матчей, в которых забил три гола.