Грузинские спортсмены в 2020 году завоевали на международной арене 145 медалей

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Несмотря на пандемию, в этом году грузинские спортсмены завоевали на международной арене 145 медалей, в том числе 43 золотых, заявил министр образования науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели, подводя итоги 2020 года в сфере культуры.

По словам министра, постоянно растущий с 2012 года спортивный бюджет стал предпосылкой большого успеха, которого достигли грузинские спортсмены на международной трассе. Так, в 2019 году было завоевано рекордное количество медалей – 1 258, в том числе 473 золотых.

Чхенкели отметил, что в ближайшие годы Грузия примет международные турниры высокого уровня, а именно: чемпионат Европы по баскетболу, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года и зимний молодежный чемпионат Европы.

Глава ведомства подчеркнул, что одним из приоритетных направлений министерства является развитие спорта среди населения. Именно поэтому успешно реализуются такие важные проекты, как Европейская неделя спорта, Школьная спортивная олимпиада, Международный день спорта – "Спорт на благо мира и развития" и "Всемирный бег".

По его словам, развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни, расширение доступа к спорту – одно из приоритетных направлений деятельности министерства, что положительно сказывается на развитии профессионального спорта и высоких достижений грузинских спортсменов.

Министр отметил, что развитие спортивной инфраструктуры стало делом особой заботы властей. В Тбилиси и регионах построены многочисленные спортивные залы и арены, соответствующие международным стандартам, и этот процесс продолжается и сегодня. В январе планируется начать строительство тбилисского парацентра.

В завершение презентации Михаил Чхенкели выделил Олимпиаду в Токио, к которой грузинские спортсмены активно готовятся. Министр пожелал им успешных соревнований и отметил, что "олимпийцы имеют и получат полную поддержку и помощь Министерства, и государства в целом".

Примечательно, что на данном этапе проводятся турниры на получение лицензий, где разыгрываются путевки на Олимпийские игры. Министерство ожидает, что грузинские спортсмены получат лицензии на участие в летних Олимпийских играх по традиционным видам спорта: дзюдо, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, фехтованию, прыжкам на батуте, стрельбе и гимнастике.