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Футбол. Футзал

В Гори завершили строительство Дворца спорта

photo: courtesy of UEFA
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1083)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201228/250476207/V-Gori-zavershili-stroitelstvo-Dvortsa-sporta.html

В новом Дворце спорта, который построила канадская компания Behlen Industry и стоимость которого составила 25 млн лари, можно будет проводить турниры по 12 видам спорта, в том числе и международные

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Строительство Дворца спорта в городе Гори (регион Шида Картли) завершено и объект готов к проведению спортивных мероприятий, об этом во время прямого включения в Facebook заявил мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили.

Национальный Олимпийский комитет Грузии
© photo: Sputnik / Natia Tsirekidze
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Фундамент нового Дворца спорта был заложен четыре года назад в октябре 2016- го.

В здании два зала – большой рассчитан на 1500 зрителей, а малый - на 500 человек. Здесь можно будет проводить турниры по гандболу, волейболу, футзалу, борьбе, дзюдо - всего по 12 видам спорта.

Кроме того, новый дворец сможет принимать международные турниры по ряду дисциплин.

На строительство Дворца спорта и обустройство инфраструктуры было выделено 25 миллионов лари.

Строительные работы провела канадская компания Behlen Industry.

 

Темы:
Спорт в Грузии (1083)
Теги:
спорт, Гори, Грузия


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