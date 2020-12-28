В Гори завершили строительство Дворца спорта

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Строительство Дворца спорта в городе Гори (регион Шида Картли) завершено и объект готов к проведению спортивных мероприятий, об этом во время прямого включения в Facebook заявил мэр Горийского муниципалитета Константин Тавзарашвили.
Фундамент нового Дворца спорта был заложен четыре года назад в октябре 2016- го.
В здании два зала – большой рассчитан на 1500 зрителей, а малый - на 500 человек. Здесь можно будет проводить турниры по гандболу, волейболу, футзалу, борьбе, дзюдо - всего по 12 видам спорта.
Кроме того, новый дворец сможет принимать международные турниры по ряду дисциплин.
На строительство Дворца спорта и обустройство инфраструктуры было выделено 25 миллионов лари.
Строительные работы провела канадская компания Behlen Industry.