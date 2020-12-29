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Вольная борьба. Гено Петриашвили

Гено Петриашвили в четвертый раз стал чемпионом Грузии по вольной борьбе

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1084)
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20201229/250482947/Geno-Petriashvili-v-chetvertyy-raz-stal-chempionom-Gruzii-po-volnoy-borbe.html

В заключительные дни чемпионата Грузии по борьбе, 29 и 30 декабря, на ковер выйдут представители греко-римского стиля

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Гено Петриашвили четвертый раз в карьере стал чемпионом Грузии.

Грузинский борец Юрий Ломадзе
photo: GeoWrestling / FB
Грузинские борцы снова на пьедестале почета на чемпионате Европы

В финале соревнований в весовой категории свыше 125 кг Петриашвили взял верх над Звиадом Метревели. Бронзовые медали в этой категории завоевали Соломон Манашвили и Роланд Андриадзе.

Определились сильнейшие борцы вольного стиля и в других весовых категориях. На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Ника Кенчадзе (-79 кг), Сандро Аминашвили (-86 кг), Ираклий Мцитури (-92 кг) и Элизбар Одикадзе (-97 кг).

В заключительные дни чемпионата Грузии по борьбе, 29 и 30 декабря, на ковер выйдут представители греко-римского стиля.

Темы:
Спорт в Грузии (1084)
Теги:
борьба, Гено Петриашвили, Грузия


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