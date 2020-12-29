Гено Петриашвили в четвертый раз стал чемпионом Грузии по вольной борьбе

В заключительные дни чемпионата Грузии по борьбе, 29 и 30 декабря, на ковер выйдут представители греко-римского стиля

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по вольной борьбе Гено Петриашвили четвертый раз в карьере стал чемпионом Грузии.

В финале соревнований в весовой категории свыше 125 кг Петриашвили взял верх над Звиадом Метревели. Бронзовые медали в этой категории завоевали Соломон Манашвили и Роланд Андриадзе.

Определились сильнейшие борцы вольного стиля и в других весовых категориях. На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Ника Кенчадзе (-79 кг), Сандро Аминашвили (-86 кг), Ираклий Мцитури (-92 кг) и Элизбар Одикадзе (-97 кг).

В заключительные дни чемпионата Грузии по борьбе, 29 и 30 декабря, на ковер выйдут представители греко-римского стиля.