Защитник сборной Грузии по футболу продлил контракт с донецким "Шахтером"

В составе "горняков" грузинский защитник провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил 20 желтых карточек

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Давид Хочолава продлил контракт с донецким "Шахтером" до 2025 года, сообщает украинское издание Meta-Ratings.

Контракт между Хочолава и "Шахтером" был рассчитан до 2022 года. Грузинский футболист успешно адаптировался в донецком клубе, пользуется доверием главного тренера Луиша Каштру, поэтому было принято решение о продлении соглашения между Хочолава и "горняками", пишет издание.

Хочолава выступает за "Шахтер" с 2017 года, куда он перешел из одесского "Черноморца". В составе "горняков" грузинский защитник провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил 20 желтых карточек.

В составе национальной сборной Грузии Хочолава провел 26 матчей, отметившись двумя результативными передачами.