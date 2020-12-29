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Грузинский футболист Давид Хочолава с Кубком Украины

Защитник сборной Грузии по футболу продлил контракт с донецким "Шахтером"

FC SHAKHTAR
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (134)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20201229/250487892/Zaschitnik-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-prodlil-kontrakt-s-donetskim-Shakhterom.html

В составе "горняков" грузинский защитник провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил 20 желтых карточек

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Центральный защитник сборной Грузии по футболу Давид Хочолава продлил контракт с донецким "Шахтером" до 2025 года, сообщает украинское издание Meta-Ratings.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Контракт между Хочолава и "Шахтером" был рассчитан до 2022 года. Грузинский футболист успешно адаптировался в донецком клубе, пользуется доверием главного тренера Луиша Каштру, поэтому было принято решение о продлении соглашения между Хочолава и "горняками", пишет издание.

Хочолава выступает за "Шахтер" с 2017 года, куда он перешел из одесского "Черноморца". В составе "горняков" грузинский защитник провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и получил 20 желтых карточек.

В составе национальной сборной Грузии Хочолава провел 26 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (134)
Теги:
футбол, ФК "Шахтер", Грузия, Украина, Давид Хочолава


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