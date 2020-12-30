Ираклий Абусеридзе стал новым президентом Союза регби Грузии

В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса, и Абусеридзе поддержал 31 делегат

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. Ираклий Абусеридзе избран новым президентом Союза регби Грузии (СРГ), говорится в сообщении на сайте организации.

В выборах приняли участие представители 20 клубов Грузии, которые в общей сложности имели 43 голоса. Абусеридзе поддержал 31 делегат, а бывшего президента СРГ Гочу Сванидзе – 10. Представители клуба "Горда" присутствовали на выборах, но принимать участие в голосовании отказались.

"Всем большое спасибо за поддержку. Мы должны восстановить последствия раскола, который в последнее время появился в нашем регби. Я готов к сотрудничеству со всеми. Только общими усилиями мы сможем развивать грузинское регби", - сказал после выборов Абусеридзе.

Абусеридзе является бывшим капитаном сборной Грузии, выступавшим за главную команду страны с 2000 по 2013 год. В составе "лелос" Абусеридзе провел 85 матчей, в которых набрал 45 очков. Большую часть профессиональной карьеры Абусеридзе провел в чемпионате Франции.