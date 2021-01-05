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Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2

Как мы побеждали и проигрывали: Топ-5 событий грузинского спорта в 2020 году

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Спорт
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210105/250483707/Kak-my-pobezhdali-i-proigryvali-Top-5-sobytiy-gruzinskogo-sporta-v-2020-godu.html

Громкие победы, обидные поражения, фуроры, провалы, усилия и надежды - чего только не принес 2020 год грузинскому спорту. Рассказываем о самых ярких и громких событиях минувшего года

Когда в начале года люди впервые услышали о коронавирусе, мало кто мог предположить, что пандемия окажется затяжной и ударит по всем сферам человеческой деятельности.

Национальный Олимпийский комитет Грузии
© photo: Sputnik / Natia Tsirekidze
Грузинские спортсмены в 2020 году завоевали на международной арене 145 медалей

Исключением не стали и спортивные соревнования. COVID-19 оказался настолько серьезной угрозой, что в 2020 году пришлось отменить два крупнейших события – чемпионат Европы по футболу и Летние Олимпийские игры в Токио. Оба мероприятия перенесены на следующий год.

В условиях, когда спорт на протяжении нескольких месяцев фактически находился в состоянии летаргического сна, глобальные события в грузинском спорте можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Проанализировав прошедшие 12 месяцев, Sputnik Грузия представляет вашему вниманию топ-5 спортивных событий в нашей стране.

Провал сборной Грузии по футболу

Полуфинал прошлого розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором сборная Грузии встречалась с Беларусью, изначально должен был состояться в конце марта. Но из-за коронавируса УЕФА неоднократно сдвигал сроки, и, в конце концов, матч был проведен в октябре. Не без скрипа, но сборная Грузии в Тбилиси обыграла белорусов в "матче века" 1:0 и вышла в финал. За путевку на уже ЕВРО-2021 предстояло сыграть с Северной Македонией. Правда, волей жребия матч вновь должен был пройти на "Динамо арене" в Тбилиси.

Празднование победы. Грузия победила! Игроки радуются после завершения матча с Беларусью
© Sputnik / Alex Shlamov
"Матч века": Грузия обыграла Беларусь и вышла в финал Лиги наций УЕФА - трансляция

Если полуфинал против Беларуси назвали "матчем века", то финал с Северной Македонией получил статус "исторического матча". Оно и понятно – победитель, впервые в своей истории, получал право сыграть на чемпионате Европы. Нет смысла говорить о том, какой в Грузии был ажиотаж вокруг этой игры. Справедливости ради стоит отметить, что и в стане соперника адреналин зашкаливал. Но на грузинской стороне был фактор своего поля. Однако все из-за того же коронавируса правительство страны приняло решение провести матч при пустых трибунах. Хотя в УЕФА разрешили заполнить "Динамо арену" на 30 процентов от общей вместительности – это порядка 16-17 тысяч. Кто знает, может быть именно эмоций болельщиков футболистам и не хватило, чтобы победить.

Помимо пустых трибун сборная Грузии столкнулась еще с одной проблемой, вызванной пандемией. Накануне игры стало известно, что в матче не сможет принять лучший на данный момент грузинский футболист – Хвича Кварацхелия. У 19-летнего полузащитника казанского "Рубина" обнаружили коронавирус, и главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс лишился своего главного козыря, если не джокера. Так или иначе, но у словацкого специалиста игра была заточена на Кварацхелия, а плана "В" у наставника национальной сборной так и не нашлось.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Игрок ФК "Рубин" Хвича Кварацхелия

В итоге, сборная Грузии уступила 0:1 без борьбы (за 90 минут хозяева не нанесли ни одного удара по воротам македонцев) и упустила уникальный шанс, который некоторым сборным дается лишь раз - сыграть на чемпионате Европы. Это поражение стало настоящим шоком для большинства болельщиков. И дело не в самом проигрыше 0:1, а в том, как безвольно смотрелась главная команда страны. За исторический шанс так не сражаются.

Буквально через три дня после такой "оплеухи", сборная Грузии снова проиграла и снова в Тбилиси. На сей раз Армении 1:2 в рамках уже текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Это стало последней каплей, как для ФФГ так и для самого Вайсса. Сразу же после матча было объявлено о том, что словацкий специалист покидает пост главного тренера сборной.

Тренер Владимир Вайсс
© photo: AFP 2020 / GERARD JULIEN
Тренер Владимир Вайсс

На данный момент сборная Грузии по-прежнему без наставника. А если посмотреть на соперников нашей команды в отборочной группе к ЧМ-2022 года (Испания, Швеция, Греция, Косово), то ФФГ придется сильно постараться, чтобы заинтересовать какого-нибудь известного специалиста работой в сборной Грузии. Одним словом – наша команда начала тонуть, но как барон Мюнхгаузен не смогла сама себя вытащить за волосы.

Успех и прогресс грузинских регбистов

В отличие от грузинских футболистов выше всякой похвалы в минувшем году проявили себя наши регбисты. Еще до объявления всеобщего карантина "лелос" успели в третий раз подряд и в 12 раз в истории выиграть Кубок европейских наций. При чем сделали это досрочно – за два тура до завершения турнира.

Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций
© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций

Единственной "недосказанностью" осталась встреча заключительного тура против сборной России. С турнирной точки зрения этот матч не имеет никакого значения, но регламент есть регламент. Игра должна была состояться в середине марта, но в итоге пройдет уже в феврале 2021 года.

Сборная Грузии. Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций
© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Сборная Грузии. Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций

Гораздо более значимое событие, чем очередная победа в Кубке наций, произошла со сборной Грузией ближе к концу года. Понимая, что из-за пандемии COVID-19 регбисты лишены возможности проводить тест-матчи, руководство Кубка Шести Наций приняло решение организовать новый турнир – Осенний Кубок Наций. В соревновании должны были принять участие представители Шести наций – Англия, Ирландия, Шотландия, Уэльс, Франция, Италия и две приглашенные сборные. Изначально этими командами должны были стать Фиджи и Япония, но представители страны "восходящего Солнца" из-за коронавируса отказались лететь в Европу. В итоге на турнир была приглашена сборная Грузии.

Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций
© photo: AFP 2020 / ANDY BUCHANAN
Матч между сборными Грузии и Фиджи по регби на Осеннем Кубке Наций

Мало кто сомневался, что "лелос" придется несладко в борьбе с сильнейшими командами "старого света". Так и получилось. В группе грузины проиграли англичанам (0:48), Уэльсу (0:18) и Ирландии (10:23), а в матче за 7-8 место уступили Фиджи (24:38). Но в данном случае важен не счет на табло, а тот бесценный опыт, который наша команда получила. Как говорится – и себя показали, и на других посмотрели.

Кризис Басилашвили

Начало 2020 года Николоз Басилашвили встретил в ранге 26 ракетки мира, а пандемию COVID-19 на 27 позиции. Нормальная тенденция для игрока первой тридцатки – чуть поднялся, чуть опустился. Одним словом ничего не обычного.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили и его тренер Ян де Витт
photo: Georgian Tennis Federation / FB
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили и его тренер Ян де Витт

Кстати, отмена теннисных турниров (тогда еще никто не знал на сколько все это затянется) была выгодна Басилашвили. У него возникла небольшая проблема с рукой, и он собирался слегка подлечиться. Но пауза затянулась, и на корт Басилашвили, как и все остальные, вышел только в конце августа.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. В период теннисного голода на Басилашвили обрушилась беда откуда не ждали – бывшая супруга теннисиста Нека Дорокашвили обвинила спортсмена в домашнем насилии. Дело было передано в суд и получило большой резонанс.

Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили

Как обычно бывает в таких историях, стороны стали доказывать свою правоту и обвинять противоположный лагерь во лжи. Мы сейчас не будем копаться в грязном белье семьи Басилашвили – Дорокашвили, не наша это забота. Мы можем лишь констатировать тот факт, что после всех этих склок на корт вышел уже совершенно другой теннисист.

После возобновления сезона Басилашвили провел 11 матчей и выиграл в них всего один (!) сет. Согласитесь, для игрока топ-30 это нонсенс. Такого просто не может быть. Ладно бы речь шла только о крупных турнирах, как "US Open", "Ролан Гаррос" или любой "Мастерс". Но нет, грузин "сливал" в первом же круге и на АТР-500 и на АТР-250.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили

Семейные неурядицы, ставшие общественным достоянием, нанесли Басилашвили мощный удар под дых. Если бы рейтинг АТР не заморозили из-за коронавируса, сейчас наш теннисист был бы на задворках первой сотни. Но COVID-19 оказался "благосклонен" к Басилашвили, и новый сезон он начнет на 40 позиции в рейтинге АТР.

Отличные выступления грузинских дзюдоистов на чемпионате Европы

Несмотря на отсутствие соревнований с марта месяца, грузинские дзюдоисты сумели должным образом настроиться на чемпионат Европы, состоявшийся в конце ноября в Праге. В общей сложности наши спортсмены завоевали на континентальном первенстве шесть медалей – одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые.

Лаша Шавдатуашвили из Грузии (справа) участвует в соревнованиях с россиянином Денисом Ярцевым на соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 73 кг на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Markus Schreiber
Лаша Шавдатуашвили из Грузии (справа) участвует в соревнованиях с россиянином Денисом Ярцевым на соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 73 кг на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро

На высшую ступень пьедестала почета поднялся Тато Григалашвили (-81 кг); вице-чемпионом Европы стал Лаша Шавдатуашвили (-73 кг); бронзовые награды завоевали: Лука Майсурадзе (-81 кг), Бека Гвиниашвили (-100 кг), Гурам Тушишвили и Леван Матиашвили (оба +100 кг).

Грузинские дзюдоист Тато Григалашвили
IJF
Грузинские дзюдоист Тато Григалашвили

Этот результат позволил сборной Грузии занять второе место в общекомандном медальном зачете.

Выступление сборной Грузии по баскетболу

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдет в четырех странах – Италии, Германии, Чехии и Грузии. Это значит, что сборные стран-хозяек автоматически квалифицируются на континентальное первенство и могут не принимать участия в отборочных играх. Но, как правило, этого не происходит и национальные команды хотят проверить свои силы в условиях, близких к боевым.

Сборная Грузии по баскетболу радуется победе
photo : Georgian Basketball Federation / FB
Сборная Грузии по баскетболу радуется победе

Сборная Грузии оказалась в квартете с командами Сербии, Финляндии и Швейцарии. Казалось бы – у Ильяса Зуроса (главного тренера сборной Грузии) обширное поле для экспериментов и ротации состава. Но на каждую игру наши баскетболисты выходили мобилизованными и с максимальной концентрацией. В итоге – четыре победы из четырех (три на выезде) и совершенно заслуженное первое место в группе. Для сравнения – Чехия и Германия в своих группах занимают последние места, и только Италия, как и Грузия, не позволяет себе расслабляться.

Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия

Успехи сборной Грузии обусловлены не только отличной командной игрой и взаимодействием, но и ролью нашего капитана – Торнике Шенгелия. После ухода из баскетбола Зазы Пачулия именно Шенгелия взвалил на себя бремя лидера команды.

Кстати, минувшим летом Шенгелия стал главным хедлайнером грузинских и российских новостей спорта. Проведя шесть лет в испанской "Басконии" грузинский форвард принял приглашение от сильнейшего клуба Европы – московского ЦСКА. Реакция на этот переход в Грузии была неоднозначной. Негативно высказалась даже президент страны Саломе Зурабишвили. Но Шенгелия прекрасно вписался в состав "армейцев" и в каждом матче в Евролиге и в Единой Лиге ВТБ доказывает правильность своего выбора.

Одной строкой

Безусловно, в прошедшем году в грузинском спорте были и другие события. Может быть не такие яркие и столь обсуждаемые, но без их упоминания, пусть и одним абзацем, картина выглядела бы незавершенной.

Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани
photo : World Chess Federation / FB
Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани

Лидер женской сборной Грузии по шахматам Нана Дзагнидзе в составе французского клуба "Монте-Карло" стала чемпионкой Европы. Грузинский каноист Заза Надирадзе завоевал серебро на этапе Кубка мира на дистанции 200 метров.

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© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Грузинский каноист готовится к Олимпийским играм

Грузинский фигурист Морис Квителашвили стал вице-чемпионом Гран-при России. Квителашвили лидировал после короткой программы, но падение в произвольной (во время исполнения четверного тулупа) отбросило его на второе место.

Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Морис Квителашвили выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси обыграли черногорский "Ядран" 11:8 в матче Лиги чемпионов.

Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2
© Sputnik / STRINGER
Матч Лиги Европы между тбилисским ФК “Локомотив” и московским ФК “Динамо” на стадионе им. Михаила Месхи-2

Тбилисский "Локомотив" сенсационно обыграл московское "Динамо" 2:1 во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. При этом стоит отметить, что последний раз во втором раунде еще Кубка УЕФА "Локомотив" играл в прошлом веке – в 1999 году.

2020 год получился скомканным во всех смыслах. Будем надеяться, что после завершения 2021 года у нас будет гораздо больше топовых событий в мире спорта. Главное, чтобы COVID-19 (или ему подобная зараза) не внес свои очередные коррективы.

Темы:
Новый год 2021 (47)
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