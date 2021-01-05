Полузащитник сборной Грузии по футболу резко упал в цене

Основная причина такого "падения" – хронические травмы, которые преследуют грузинского полузащитника с 2019 года

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и бельгийского "Гента" Георгий Чакветадзе подешевел на два миллиона евро, сообщает авторитетное издание Transfermarkt.

Transfermarkt пересмотрел цены футболистов, выступающих в чемпионате Бельгии, и снизил стоимость Чакветадзе с шести до четырех миллионов евро.

Основная причина – хронические травмы, которые преследуют грузинского полузащитника с 2019 года. Повреждения различной степени тяжести не позволяют 21-летнему футболисту полностью раскрыть свой потенциал.

Как итог – Чакветадзе пропустил больше 50 матчей за "Гент". В текущем сезоне полузащитник сыграл только в четырех встречах "Гента" из 19.

Пик трансферной стоимости Чакветадзе пришелся на конец 2018 года, когда полузащитник великолепно проявил себя за национальную команду Грузии в матчах Лиги наций УЕФА – четыре гола и три результативные передачи в шести встречах. В тот период цена футболиста составляла девять миллионов евро.

Самым дорогим футболистом Грузии на данный момент является полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.