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Георгий Чакветадзе

Полузащитник сборной Грузии по футболу резко упал в цене

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Сборная Грузии по футболу (185)
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Sputnik Грузия
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Основная причина такого "падения" – хронические травмы, которые преследуют грузинского полузащитника с 2019 года

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и бельгийского "Гента" Георгий Чакветадзе подешевел на два миллиона евро, сообщает авторитетное издание Transfermarkt.

Игрок Рубина Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии 2020 года

Transfermarkt пересмотрел цены футболистов, выступающих в чемпионате Бельгии, и снизил стоимость Чакветадзе с шести до четырех миллионов евро.

Основная причина – хронические травмы, которые преследуют грузинского полузащитника с 2019 года. Повреждения различной степени тяжести не позволяют 21-летнему футболисту полностью раскрыть свой потенциал.

Как итог – Чакветадзе пропустил больше 50 матчей за "Гент". В текущем сезоне полузащитник сыграл только в четырех встречах "Гента" из 19.

Пик трансферной стоимости Чакветадзе пришелся на конец 2018 года, когда полузащитник великолепно проявил себя за национальную команду Грузии в матчах Лиги наций УЕФА – четыре гола и три результативные передачи в шести встречах. В тот период цена футболиста составляла девять миллионов евро.

Самым дорогим футболистом Грузии на данный момент является полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. Его трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.

Темы:
Сборная Грузии по футболу (185)


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