Нападающий сборной Грузии по футболу пропустит остаток сезона

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Форвард национальной сборной Грузии по футболу Ника Качарава, с большой долей вероятности, пропустит остаток сезона, сообщает кипрское издание larnakasports.

Качарава, выступающий за польский "Лех" на правах аренды, получил повреждение в начале декабре в матче Лиги Европы УЕФА против лиссабонской "Бенфики". Изначально медицинский штаб "Леха" посчитал, что травма нападающего несерьезная и он быстро вернется в строй. Однако, как пишет издание larnakasports, все оказалось гораздо сложнее и существует большая вероятность того, что в нынешнем сезоне Качарава уже не выйдет на поле.

Это означает, что "Лех", скорее всего, не станет выкупать Качарава у кипрского "Анортосиса", которому принадлежат права на грузинского нападающего.

В текущем сезоне в составе "Леха" Качарава провел 14 матчей, в которых забил один гол. В составе национальной сборной Качарава провел 24 матча, в которых забил два гола.