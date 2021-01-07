Торнике Шенгелия поборется за звание лучшего игрока десятилетия в Испании

Первым конкурентом Шенгелия стал американец Джейси Кэролл, который с 2011 года выступает за мадридский "Реал"

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия попал в список игроков, претендующих на звание лучшего баскетболиста десятилетия в Испании, говорится в сообщении на официальном сайте испанской "Лиги Эндеса".

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"Лига Эндеса" опубликовала список 16 лучших баскетболистов, выбранных специальным комитетом по итогам онлайн-дебатов. Все они выступали (или выступают) в чемпионате Испании в период с 2011 по 2020 год. Игроки разбиты на восемь пар и путем голосования на сайте будет определяться лучший игрок в каждой паре до тех пор, пока не останется один победитель.

Первым конкурентом Шенгелия стал американец Джейси Кэролл с 2011 года выступающий за мадридский "Реал". На каждую пару баскетболистов выделен конкретный день голосования. Выбрать лучшего в паре Шенгелия-Кэролл можно будет 11 января на сайте "Лиги Эндеса".

Шенгелия выступал за "Басконию" с 2014 по 2020 год. Грузинский форвард был капитаном команды, а в свой последний сезон в составе "Басконии" помог клубу стать чемпионом Испании впервые с 2010 года. Помимо этого, в 2019 году Шенгелия был признан лучшим баскетболистом чемпионата Испании.

Летом 2020 года Шенгелия покинул "Басконию" и подписал трехлетний контракт с московским ЦСКА.