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Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос

Торнике Шенгелия поборется за звание лучшего игрока десятилетия в Испании

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (135)
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Sputnik Грузия
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Первым конкурентом Шенгелия стал американец Джейси Кэролл, который с 2011 года выступает за мадридский "Реал"

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия попал в список игроков, претендующих на звание лучшего баскетболиста десятилетия в Испании, говорится в сообщении на официальном сайте испанской "Лиги Эндеса".

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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Торнике Шенгелия набрал 13 очков и снова помог ЦСКА победить в Евролиге

"Лига Эндеса" опубликовала список 16 лучших баскетболистов, выбранных специальным комитетом по итогам онлайн-дебатов. Все они выступали (или выступают) в чемпионате Испании в период с 2011 по 2020 год. Игроки разбиты на восемь пар и путем голосования на сайте будет определяться лучший игрок в каждой паре до тех пор, пока не останется один победитель.

Первым конкурентом Шенгелия стал американец Джейси Кэролл с 2011 года выступающий за мадридский "Реал". На каждую пару баскетболистов выделен конкретный день голосования. Выбрать лучшего в паре Шенгелия-Кэролл можно будет 11 января на сайте "Лиги Эндеса".

Шенгелия выступал за "Басконию" с 2014 по 2020 год. Грузинский форвард был капитаном команды, а в свой последний сезон в составе "Басконии" помог клубу стать чемпионом Испании впервые с 2010 года. Помимо этого, в 2019 году Шенгелия был признан лучшим баскетболистом чемпионата Испании.

Летом 2020 года Шенгелия покинул "Басконию" и подписал трехлетний контракт с московским ЦСКА.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (135)
Теги:
баскетбол, Торнике Шенгелия


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