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Георгий Шермадини

Грузинский баскетболист стал MVP игроком матча Лиги чемпионов

© photo: Sputnik / Alex Filipov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (137)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210107/250560578/Gruzinskiy-basketbolist-stal-MVP-igrokom-matcha-Ligi-chempionov.html

Испанский клуб выиграл встречу с преимуществом в 30 очков, и Шермадини внес существенный вклад в победу

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал MVP (самым ценным игроком) матча Лиги чемпионов с итальянским "Сассари".

Испанский клуб выиграл встречу с преимуществом в 30 очков – 115:85, и Шермадини внес существенный вклад в победу своих партнеров, став самым результативным игроком в составе победителей. Грузинский центровой провел на паркете почти 20 минут и за это время набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Тенерифе" выиграл четыре из пяти матчей, уверенно возглавляет группу "А" и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Заключительный матч групповой стадии турнира "Тенерифе" проведет 20 января против датского "Баккен Беарз".

Шермадини выступает за "Тенерифе" с 2019 года, куда он перешел из "Уникахи".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (137)


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