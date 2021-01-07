Грузинский баскетболист стал MVP игроком матча Лиги чемпионов

Испанский клуб выиграл встречу с преимуществом в 30 очков, и Шермадини внес существенный вклад в победу

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал MVP (самым ценным игроком) матча Лиги чемпионов с итальянским "Сассари".

Испанский клуб выиграл встречу с преимуществом в 30 очков – 115:85, и Шермадини внес существенный вклад в победу своих партнеров, став самым результативным игроком в составе победителей. Грузинский центровой провел на паркете почти 20 минут и за это время набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Тенерифе" выиграл четыре из пяти матчей, уверенно возглавляет группу "А" и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Заключительный матч групповой стадии турнира "Тенерифе" проведет 20 января против датского "Баккен Беарз".

Шермадини выступает за "Тенерифе" с 2019 года, куда он перешел из "Уникахи".