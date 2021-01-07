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Футбол. Лига чемпионов. Матч Локомотив – Бавария

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария": прогноз на матч чемпионата Германии

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1019)
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Sputnik Грузия
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата Германии по футболу между клубами "Боруссия" Менхенгладбах и "Бавария"

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Германии по футболу не ушел на традиционные рождественские каникулы. Сроки поджимают и пока неизвестно получится ли завершить сезон 2020/2021 вовремя. Поэтому футбол в Бундеслиге продолжается и матч между менхенгладбахской "Боруссией" и мюнхенской "Баварией" откроет программу XV тура.

Год Быка "Боруссия" начала с минимальной победы над "Арминией" 1:0. Единственный гол в составе "жеребят" забил Эмболо. Эта победа для подопечных Марко Розе стала первой за последние пять матчей (одно поражение и три ничьи). Потеря девяти очков отбросила "Боруссию" за пределы еврокубковой зоны. На данный момент гладбахцы располагаются на седьмом месте.

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photo: Lech Poznań / FB
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В свою очередь "Бавария", как и подобает лидеру, играет легко и непринужденно. Команда Ханса-Дитера Флика не проигрывает с конца сентября, регулярно набирая очки. Единственная проблема "рекордмайстера" – ненадежная игра в обороне. В 14 матчах чемпионата "Бавария" пропустила 21 (!) гол, лишь дважды сумев сохранить свои ворота на замке. Это свидетельствует лишь о том, что мюнхенцы уверены в своей атаке и ее лидере Роберте Левандомском.

Ярким примером может служить матч прошлого тура, в котором после первого тайма "Бавария" уступала "Майнцу" 0:2, но в конечном счете победила 5:2. Левандовский в той встрече отметился дублем.

Как мне кажется, предстоящая игра снова должна получиться результативной. Матчи в Менхенгладбахе практически всегда получаются богатыми на события. Хозяевам необходимо возвращать утерянные позиции, поэтому они будут нацелены на ворота соперника. "Бавария" же наверняка продолжит играть в свой футбол – слегка бесшабашный, но победный.

Ставка: в матче будет забито больше 3.5 голов за 1,75.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1019)


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