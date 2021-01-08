Шенгелия набрал 13 очков, но ЦСКА все равно уступил "Басконии"

Поражением от "Басконии" ЦСКА прервал серию из 11 подряд побед в Евролиге, однако продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия набрал 13 очков и сделал девять подборов в матче Евролиги против "Басконии", но "армейцы" все равно уступили со счетом 93:95.

Для Шенгелия этот матч был особенным, так как до перехода в ЦСКА летом прошлого года он шесть лет защищал цвета "Басконии" и был капитаном команды. Грузинский баскетболист провел на паркете почти 28 минут и был одним из лучших в матче.

Самым результативным в составе ЦСКА стал американец Майк Джеймс, который набрал 20 очков, совершил пять подборов и отдал семь результативных передач.

Стоит отметить, что поражением от "Басконии" ЦСКА прервал серию из 11 подряд побед в Евролиге. Тем не менее московский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА проведет дома против литовского "Жальгириса".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года, подписав с "армейцами" трехлетний контракт. До этого шесть сезонов грузинский форвард выступал за "Басконию" и в 2020 году помог клубу выиграть чемпионат Испании впервые с 2010 года.