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Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия, игрок БК Баскония Юссуфа Фалл и игрок ПБК ЦСКА Джоэл Боломбой

Шенгелия набрал 13 очков, но ЦСКА все равно уступил "Басконии"

© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (138)
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Поражением от "Басконии" ЦСКА прервал серию из 11 подряд побед в Евролиге, однако продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия набрал 13 очков и сделал девять подборов в матче Евролиги против "Басконии", но "армейцы" все равно уступили со счетом 93:95.

Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия в матче 10-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА и БК Олимпиакос
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Для Шенгелия этот матч был особенным, так как до перехода в ЦСКА летом прошлого года он шесть лет защищал цвета "Басконии" и был капитаном команды. Грузинский баскетболист провел на паркете почти 28 минут и был одним из лучших в матче.

Самым результативным в составе ЦСКА стал американец Майк Джеймс, который набрал 20 очков, совершил пять подборов и отдал семь результативных передач.

Стоит отметить, что поражением от "Басконии" ЦСКА прервал серию из 11 подряд побед в Евролиге. Тем не менее московский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Следующий матч в рамках Евролиги ЦСКА проведет дома против литовского "Жальгириса".

Шенгелия перешел в ЦСКА летом прошлого года, подписав с "армейцами" трехлетний контракт. До этого шесть сезонов грузинский форвард выступал за "Басконию" и в 2020 году помог клубу выиграть чемпионат Испании впервые с 2010 года.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (138)
Теги:
спорт, баскетбол, ЦСКА, Торнике Шенгелия


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