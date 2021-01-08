В турнире по дзюдо в Катаре примут участие 15 грузинских спортсменов

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Пятнадцать грузинских дзюдоистов примут участие в стартующем 11 января в Катаре турнире из серии "Мастерс".
Согласно регламенту турнира, в каждой весовой категории могут принять участие 36 лучших дзюдоистов рейтинга IJF (Международной федерации дзюдо). Таким образом, в Дохе сборная Грузия будет представлена 13 мужчинами и двумя женщинами.
Состав сборной Грузии на "Мастерсе" в Дохе:
Мужчины:
- (-60 кг) – Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе
- (-66 кг) – Баграт Ниниашвили, Важа Маргвелашвили
- (-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили
- (-81 кг) – Лука Майсурадзе, Тато Григалашвили
- (-90 кг) – Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили
- (-100 кг) – Варлам Липартелиани
- (+100 кг) – Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили, Леван Матиашвили
Женщины:
- (-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани
- (-57 кг) – Этери Липартелиани
В общей сложности на "Мастерсе" в Катаре примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира. Победитель в каждой весовой категории получит шесть тысяч евро призовых; вице-чемпион – четыре тысячи, а дзюдоисты, занявшие третье место, – по две тысячи евро.
В 2020 году "Мастерс" в Дохе не состоялся из-за пандемии COVID-19.