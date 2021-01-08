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Дзюдоист Лухум Чхвимиани проводит поединок в рамках чемпионата Европы

В турнире по дзюдо в Катаре примут участие 15 грузинских спортсменов

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (139)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210108/250564401/V-turnire-po-dzyudo-v-Katare-primut-uchastie-15-gruzinskikh-sportsmenov.html

В общей сложности на "Мастерсе" в Катаре, который был перенесен из-за пандемии, примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Пятнадцать грузинских дзюдоистов примут участие в стартующем 11 января в Катаре турнире из серии "Мастерс".

Согласно регламенту турнира, в каждой весовой категории могут принять участие 36 лучших дзюдоистов рейтинга IJF (Международной федерации дзюдо). Таким образом, в Дохе сборная Грузия будет представлена 13 мужчинами и двумя женщинами.

Состав сборной Грузии на "Мастерсе" в Дохе:

Мужчины:

  • (-60 кг) – Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе
  • (-66 кг) – Баграт Ниниашвили, Важа Маргвелашвили
  • (-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили
  • (-81 кг) – Лука Майсурадзе, Тато Григалашвили
  • (-90 кг) – Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили
  • (-100 кг) – Варлам Липартелиани
  • (+100 кг) – Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили, Леван Матиашвили

Женщины:

  • (-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани
  • (-57 кг) – Этери Липартелиани

В общей сложности на "Мастерсе" в Катаре примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира. Победитель в каждой весовой категории получит шесть тысяч евро призовых; вице-чемпион – четыре тысячи, а дзюдоисты, занявшие третье место, – по две тысячи евро.

В 2020 году "Мастерс" в Дохе не состоялся из-за пандемии COVID-19.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (139)
Теги:
Катар, Доха


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