В турнире по дзюдо в Катаре примут участие 15 грузинских спортсменов

В общей сложности на "Мастерсе" в Катаре, который был перенесен из-за пандемии, примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Пятнадцать грузинских дзюдоистов примут участие в стартующем 11 января в Катаре турнире из серии "Мастерс".

Согласно регламенту турнира, в каждой весовой категории могут принять участие 36 лучших дзюдоистов рейтинга IJF (Международной федерации дзюдо). Таким образом, в Дохе сборная Грузия будет представлена 13 мужчинами и двумя женщинами.

Состав сборной Грузии на "Мастерсе" в Дохе:

Мужчины:

(-60 кг) – Лухум Чхвимиани, Темур Нозадзе

(-66 кг) – Баграт Ниниашвили, Важа Маргвелашвили

(-73 кг) – Лаша Шавдатуашвили

(-81 кг) – Лука Майсурадзе, Тато Григалашвили

(-90 кг) – Лаша Бекаури, Бека Гвиниашвили

(-100 кг) – Варлам Липартелиани

(+100 кг) – Гурам Тушишвили, Гела Заалишвили, Леван Матиашвили

Женщины:

(-52 кг) – Татьяна Левицка-Шуквани

(-57 кг) – Этери Липартелиани

В общей сложности на "Мастерсе" в Катаре примут участие 400 дзюдоистов из 70 стран мира. Победитель в каждой весовой категории получит шесть тысяч евро призовых; вице-чемпион – четыре тысячи, а дзюдоисты, занявшие третье место, – по две тысячи евро.

В 2020 году "Мастерс" в Дохе не состоялся из-за пандемии COVID-19.