"Атлетико" Мадрид – "Атлетик": прогноз на матч чемпионата Испании по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата Испании по футболу между клубами "Атлетико" Мадрид и "Атлетик"

Мадридский "Атлетико" в нынешнем сезоне всерьез вознамерился выиграть чемпионат Испании. Подопечные Диего Симеоне смотрятся значительно лучше своих прямых конкурентов – "Реала" и "Барселоны", которые за 17 матчей проиграли три и четыре встречи соответственно. Для сравнения – у "матрасников" всего одно поражение в 15 матчах.

"Атлетико" единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков и имея две игры в запасе. Скорее всего, и после отчетного тура столичный клуб сохранит за собой лидерство в "примере".

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Футбол. Лига чемпионов. Матч "Атлетико" - "Локомотив"

Стоит отметить, что ради победы в чемпионате Симеоне даже пожертвовал Кубком Испании. 6 января "Атлетико" на матч против середняка третьей лиги выставил полурезервный состав и уступил 0:1. Это явно свидетельствует о приоритетах аргентинского специалиста в нынешнем сезоне.

Что касается "Атлетика" из Бильбао, то несколько дней назад команда провела очень неплохой матч против "Барселоны". "Баски" смотрелись хорошо, но все равно уступили 2:3. При этом матч для подопечных Марселино получился достаточно энергозатратным. Очень сомневаюсь, что у футболистов из Бильбао хватит сил на второе подряд серьезное испытание.

© photo: Sputnik / Grigoriy Sisoev Футбол. Лига Европы. Матч "Атлетик" - "Спартак"

Если переходить к прогнозу на предстоящий матч, то перспективными мне видятся две ставки. Первая – чистая победа "Атлетико", за которую предлагают коэффициент 1,6. Счет может быть как крупным, так и достаточно скромным (1:0, 2:0). Но побеждать хозяева обязаны. Терять очки в такой ситуации непозволительная роскошь. Вторая ставка – количество угловых. В домашних матчах "Атлетико" в среднем подает 4,8 угловых. Дума, что оборону гостей "матрасники" взломают не с наскока – придется повозиться. Так что шанс на пять угловых значительно увеличивается.

Ставка: а) "Атлетико" победит за 1,6 и б) "Атлетико" подаст минимум пять угловых за 1,75.