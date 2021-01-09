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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист улучшил свою позицию в рейтинге перед январским хацу-басё

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (140)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210109/250487963/Gruzinskiy-sumoist-uluchshil-svoyu-pozitsiyu-v-reytinge-pered-yanvarskim-khatsu-bas.html

Новый рейтинг был опубликован японской ассоциацией сумо в преддверии январского хацу-басё, которое пройдет в Токио с 10 по 24 января

ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, улучшил свои позиции в бандзукэ – рейтинге сильнейших сумоистов мира.

Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Грузинский сумоист завершил ноябрьское басё с положительным балансом

На осеннем басё грузинский спортсмен был в ранге седьмого маэгасиры Востока. Тотиносин завершил турнир с положительным балансом 9:6, что позволило ему занять в новом рейтинге позицию четвертого маэгасиры Запада.

Новый рейтинг был опубликован японской ассоциацией сумо в преддверии январского хацу-басё, которое пройдет в Токио с 10 по 24 января.

Стоит отметить, что впервые за много лет Горгадзе – единственный грузин в рейтинге сильнейших сумоистов мира, так как Теймураз Джугели, выступавший под именем Гагамура, официально завершил свою спортивную карьеру.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (140)
Теги:
Япония, Леван Горгадзе, сумо, Грузия


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