Грузинский сумоист улучшил свою позицию в рейтинге перед январским хацу-басё

Новый рейтинг был опубликован японской ассоциацией сумо в преддверии январского хацу-басё, которое пройдет в Токио с 10 по 24 января

ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, улучшил свои позиции в бандзукэ – рейтинге сильнейших сумоистов мира.

На осеннем басё грузинский спортсмен был в ранге седьмого маэгасиры Востока. Тотиносин завершил турнир с положительным балансом 9:6, что позволило ему занять в новом рейтинге позицию четвертого маэгасиры Запада.

Новый рейтинг был опубликован японской ассоциацией сумо в преддверии январского хацу-басё, которое пройдет в Токио с 10 по 24 января.

Стоит отметить, что впервые за много лет Горгадзе – единственный грузин в рейтинге сильнейших сумоистов мира, так как Теймураз Джугели, выступавший под именем Гагамура, официально завершил свою спортивную карьеру.