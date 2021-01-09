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Теннисист Николоз Басилашвили

Басилашвили вновь выиграл и вышел в четвертьфинал турнира в Анталье

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210109/250571712/Basilashvili-vnov-vyigral-i-vyshel-v-chetvertfinal-turnira-v-Antale.html

В ¼ финала Басилашвили встретится с австралийцем Алексом Де Минуаром. До этого момента соперники между собой не встречались

ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге АТР) вышел в четвертьфинал турнира из серии АТР-250 в Анталье (Турция).

Теннисист Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Это случилось: грузинский теннисист впервые победил с июля прошлого года

Во втором круге грузинский теннисист в двух сетах 7:6, 6:4 обыграл хозяина корт Алтуга Челикбилека (309). Для победы Басилашвили понадобилось чуть больше полутора часов.

Первый сет стал чередой ошибок обоих теннисистов, которые по три раза проиграли свои подачи. В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором Басилашвили уверенно победил 7:1.

Вторая партия прошла под диктовку грузинского теннисиста, который дважды сумел сделать брейк и тем самым обеспечил себе итоговое преимущество.

В ¼ финала Басилашвили встретится с австралийцем Алексом Де Минуаром (23), который в двух партиях 6:3, 6:1 обыграл Адриана Андреева из Болгарии. До этого момента соперники между собой не встречались.

В 2020 году турнир в Анталье не проводился из-за пандемии COVID-19, а последним победителем соревнований является итальянец Лоренцо Сонего.



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