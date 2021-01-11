Грузинский сумоист стартовал с победы на январском Хацу басё

Во второй день Хацу басё Тотиносин встретится с пятым маэгасирой Запада – Окиноуми. Это будет 16 очный поединок сумоистов

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на январском Хацу басё, стартовавшем в Токио.

В первый соревновательный день Тотиносин, занимающий позицию четвертого маэгасиры Востока, теснением одолел четвертого маэгасиру Запада – Тамаваси.

Стоит отметить, что на ноябрьском басё Горгадзе также провел свой первый поединок против Тамаваси, но тогда наш сумоист не справился с давлением монгольского спортсмена.

Во второй день Хацу басё Тотиносин встретится с пятым маэгасирой Запада – Окиноуми. Это будет 16 очный поединок сумоистов. На данный момент с минимальным перевесом (8:7) впереди грузинский спортсмен.