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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист стартовал с победы на январском Хацу басё

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210111/250584480/Gruzinskiy-sumoist-startoval-s-pobedy-na-yanvarskom-Khatsu-bas.html

Во второй день Хацу басё Тотиносин встретится с пятым маэгасирой Запада – Окиноуми. Это будет 16 очный поединок сумоистов

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на январском Хацу басё, стартовавшем в Токио.

В первый соревновательный день Тотиносин, занимающий позицию четвертого маэгасиры Востока, теснением одолел четвертого маэгасиру Запада – Тамаваси.

Стоит отметить, что на ноябрьском басё Горгадзе также провел свой первый поединок против Тамаваси, но тогда наш сумоист не справился с давлением монгольского спортсмена.

Во второй день Хацу басё Тотиносин встретится с пятым маэгасирой Запада – Окиноуми. Это будет 16 очный поединок сумоистов. На данный момент с минимальным перевесом (8:7) впереди грузинский спортсмен.



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