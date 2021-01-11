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Грузинский олимпийский чемпион по дзюдо скончался на 50-м году жизни

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210111/250584803/Gruzinskiy-olimpiyskiy-chempion-po-dzyudo-skonchalsya-na-50-m-godu-zhizni.html

Недавно бывшему спортсмену была проведена операция в Минске. К сожалению, у Хахалейшвили возник послеоперационный сепсис

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. На 50-м году жизни скончался олимпийский чемпион по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы – Давид Хахалейшвили, говорится в сообщении Федерации дзюдо Грузии в Facebook.

Скорая медицинская помощь 112
© Sputnik / STRINGER
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У Хахалейшвили, которому 28 февраля должно было исполнится 50 лет, были проблемы с сердцем. Недавно бывшему спортсмену была проведена операция в Минске. К сожалению, у Хахалейшвили возник послеоперационный сепсис. Врачам не удалось спасти жизнь бывшего спортсмена.

Хахалейшвили стал первым грузинским дзюдоистом, завоевавшим олимпийское золото не под флагом СССР. В 1992 году на Играх в Барселоне выступала Объединенная команда, в которую входили спортсмены государств – бывших республик СССР. Хахалейшвили стал олимпийским чемпионом в соревнованиях в весовой категории свыше 95 кг. В финале грузинский дзюдоист победил Наоя Огава из Японии.

Хахалейшвили мог повторить свой успех и на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Но произошла нелепая случайность. Получив от официальных лиц из делегации грузинской команды неверную информацию о месте взвешивания перед соревнованиями, Хахалейшвили опоздал на взвешивание и был дисквалифицирован.

По завершении карьеры дзюдоиста Хахалейшвили перешел в самбо и дважды стал победителем чемпионата мира (в категории свыше 100 кг) – в 1996 и 1997 годах.



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