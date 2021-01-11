Грузинская теннисистка преодолела первый квалификационный раунд Australian Open

Еще одна грузинская теннисистка не сумела выйти во второй квалификационный раунд турнира Большого шлема

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (192 номер в рейтинге WTA), преодолела первый квалификационный барьер турнира из серии "Большой шлем" Australian Open.

В двух сетах Болквадзе обыграла представительницу Индии Каур Тханди (626) – 7:6,7:6. Встреча продолжалась почти два с половиной часа.

Матч получился очень упорным и изобиловал ошибками с обеих сторон. В общей сложности теннисистки сделали по семь брейков. Болквадзе смогла победить лишь за счет минимального перевеса по выигранным очкам (47 против 45).

Во втором квалификационном раунде Болквадзе сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян (125), которая в трех сетах обыграла итальянку Мартину Ди Джузеппе.

Еще одна грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (217) не сумела выйти во второй квалификационный раунд. В первом же матче грузинка уступила Яне Фетт (209) из Хорватии в двух сетах с одинаковым счетом 3:6.