Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Анталье

Басилашвили в общей сложности четыре раза уступил свою подачу и только один раз сумел сделать брейк

ТБИЛИСИ, 11 янв – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (40 номер в рейтинге в АТР) завершил свое выступление на турнире из серии АТР-250 в Анталье (Турция).

В 1/4 финала грузинский теннисист в двух сетах (2:6, 4:6) уступил Алексу Ди Минуру (23) из Австралии. Матч продолжался один час и 15 минут.

В общей сложности Басилашвили четыре раза уступил свою подачу и только один раз сумел сделать брейк. Превзошел австралиец нашего теннисиста и в количестве выигранных очков – 66 против 50.

Благодаря выходу в четвертьфинал Басилашвили заработал 45 рейтинговых очков и пополнил свой банковский счет почти на 10 тысяч евро.

Общий призовой фонд Antalya Open составляет 361 тысячу евро, а действующим победителем является итальянец Лоренцо Сонего.