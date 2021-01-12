Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире из серии "Мастерс" в Катаре

В этой же весовой категории сборную Грузии представлял еще один дзюдоист – Баграт Ниниашвили, который завершил свое выступление во втором круге, проиграв россиянину Араму Григоряну

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал бронзу на турнире из серии "Мастерс", проходящем в эти дни в Дохе (Катар).

В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 66 кг Маргвелашвили взял верх над Денисом Виеру из Молдовы.

Для Маргвелашвили это четвертая бронза, завоеванная на "Мастерсах". Ранее грузинский дзюдоист поднимался на пьедестал почета на турнирах в Циндао (2019), Гуанджоу (2018) и Санкт-Петербурге (2017).

В этой же весовой категории сборную Грузии представлял еще один дзюдоист – Баграт Ниниашвили, который завершил свое выступление во втором круге, проиграв россиянину Араму Григоряну.

Что касается весовой категории до 60 кг, то в ней дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей. Стоит отметить, что Темур Нозадзе и Лухум Чхвимиани свои поединки проиграли будущим финалистам турнира – Юнг Янгу (Китайский Тайбэй) и Вон Жин Киму (Южная Корея) соответственно. Победителем "Мастерса" стал южнокорейский спортсмен.

Во второй соревновательный день "Мастреса" сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами. В весовой категории до 73 кг выступит Лаша Шавдатуашвили, а в категории до 81 кг – Лука Майсурадзе и Тато Григалашвили.