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Дзюдоист Важа Маргвелашвили проводит поединок в рамках чемпионата Европы

Грузинский дзюдоист завоевал бронзу на турнире из серии "Мастерс" в Катаре

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210112/250587787/Gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-bronzu-na-turnire-iz-serii-Masters-v-Katare.html

В этой же весовой категории сборную Грузии представлял еще один дзюдоист – Баграт Ниниашвили, который завершил свое выступление во втором круге, проиграв россиянину Араму Григоряну

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал бронзу на турнире из серии "Мастерс", проходящем в эти дни в Дохе (Катар).

В поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 66 кг Маргвелашвили взял верх над Денисом Виеру из Молдовы.

Для Маргвелашвили это четвертая бронза, завоеванная на "Мастерсах". Ранее грузинский дзюдоист поднимался на пьедестал почета на турнирах в Циндао (2019), Гуанджоу (2018) и Санкт-Петербурге (2017).

В этой же весовой категории сборную Грузии представлял еще один дзюдоист – Баграт Ниниашвили, который завершил свое выступление во втором круге, проиграв россиянину Араму Григоряну.

Что касается весовой категории до 60 кг, то в ней дзюдоисты сборной Грузии остались без медалей. Стоит отметить, что Темур Нозадзе и Лухум Чхвимиани свои поединки проиграли будущим финалистам турнира – Юнг Янгу (Китайский Тайбэй) и Вон Жин Киму (Южная Корея) соответственно. Победителем "Мастерса" стал южнокорейский спортсмен.

Во второй соревновательный день "Мастреса" сборная Грузии будет представлена тремя дзюдоистами. В весовой категории до 73 кг выступит Лаша Шавдатуашвили, а в категории до 81 кг – Лука Майсурадзе и Тато Григалашвили.



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