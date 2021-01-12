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Грузинский сумоиcт Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Тотиносин терпит второе поражение на январском турнире

© photo: AFP 2020 / BEHROUZ MEHRI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (142)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210112/250593359/Totinosin-terpit-vtoroe-porazhenie-na-yanvarskom-turnire.html

Таким образом, после трех соревновательных дней на Хацу басё у Тотиносина одна победа и два поражения

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел второе поражение на январском Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

В третий соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил сэкивакэ Тэрунофудзи. Монгольскому сумоисту потребовалось чуть больше трех секунд, чтобы вытеснить грузинского спортсмена с дохё.

Таким образом, после трех соревновательных дней на Хацу басё у Тотиносина одна победа и два поражения.

Следующим соперником грузинского сумоиста станет пятый маэгасира Востока – Эндо.

Хацу басё продлится до 24 января.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (142)
Теги:
спорт, сумо, Леван Горгадзе


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