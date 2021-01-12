Тотиносин терпит второе поражение на январском турнире

Таким образом, после трех соревновательных дней на Хацу басё у Тотиносина одна победа и два поражения

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел второе поражение на январском Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

В третий соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил сэкивакэ Тэрунофудзи. Монгольскому сумоисту потребовалось чуть больше трех секунд, чтобы вытеснить грузинского спортсмена с дохё.

Таким образом, после трех соревновательных дней на Хацу басё у Тотиносина одна победа и два поражения.

Следующим соперником грузинского сумоиста станет пятый маэгасира Востока – Эндо.

Хацу басё продлится до 24 января.