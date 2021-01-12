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Мариам Болквадзе

Грузинская теннисистка не сыграет в основной сетке Australian Open

photo: Mariam Bolkvadze / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (142)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210112/250593572/Gruzinskaya-tennisistka-ne-sygraet-v-osnovnoy-setke-Australian-Open.html

Таким образом, единственным представителем Грузии на Australian Open в одиночных соревнованиях будет Николоз Басилашвили

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (192 номер в рейтинге WTA), не сумела преодолеть второй квалификационный барьер турнира из серии "Большой шлем" Australian Open.

Лидер мужской сборной Грузии по теннису - Николоз Басилашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Анталье

Болквадзе в двух сетах (3:6, 6:7) уступила представительнице России Маргарите Гаспарян (125). Матч продолжался почти два часа.

Первый сет прошел при полном преимуществе Гаспарян, которая ни разу не отдала свою подачу и при этом сделала один брейк. Что касается второй партии, то она изобиловала обоюдными ошибками. Соперницы трижды обменялись брейками, и судьба сета решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась Гаспарян (7:3).

Ранее, в первом квалификационном раунде Australian Open, проиграла еще одна грузинка. Екатерина Горгодзе (217) в двух сетах (3:6, 3:6) уступила Яне Фетт (209) из Хорватии.

Таким образом, единственным представителем Грузии на Australian Open в одиночных соревнованиях будет Николоз Басилашвили, занимающий 40 место в рейтинге сильнейших теннисистов мира.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (142)
Теги:
Australian Open, Мариам Болквадзе, теннис, спорт


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