Грузинская теннисистка не сыграет в основной сетке Australian Open

Таким образом, единственным представителем Грузии на Australian Open в одиночных соревнованиях будет Николоз Басилашвили

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (192 номер в рейтинге WTA), не сумела преодолеть второй квалификационный барьер турнира из серии "Большой шлем" Australian Open.

Болквадзе в двух сетах (3:6, 6:7) уступила представительнице России Маргарите Гаспарян (125). Матч продолжался почти два часа.

Первый сет прошел при полном преимуществе Гаспарян, которая ни разу не отдала свою подачу и при этом сделала один брейк. Что касается второй партии, то она изобиловала обоюдными ошибками. Соперницы трижды обменялись брейками, и судьба сета решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась Гаспарян (7:3).

Ранее, в первом квалификационном раунде Australian Open, проиграла еще одна грузинка. Екатерина Горгодзе (217) в двух сетах (3:6, 3:6) уступила Яне Фетт (209) из Хорватии.

Таким образом, единственным представителем Грузии на Australian Open в одиночных соревнованиях будет Николоз Басилашвили, занимающий 40 место в рейтинге сильнейших теннисистов мира.