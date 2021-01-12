Еще один грузинский футболист может перейти в волгоградский "Ротор"

На данный момент в составе волгоградского "Ротора" выступают три грузинских футболиста: Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили и Бека Микелтадзе

ТБИЛИСИ, 12 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Арабидзе может перейти в клуб Российской премьер-лиги – волгоградский "Ротор". Об этом сообщает издание rodgor-vlg.ru.

Как сообщает издание, ссылаясь на ряд СМИ, 22-летний атакующий хавбек, который сейчас выступает за португальский "Насьонал", входит в сферу интересов "Ротора".

В свою очередь, Первый канал Общественного Вещателя Грузии (ОВГ), ссылаясь на свои источники, утверждает, что вопрос о переходе Арабидзе в "Ротор" уже решен.

Арабидзе начинал свою профессиональную карьеру в тбилисском "Локомотиве", после чего перешел в дубль донецкого "Шахтера". Летом 2018 года полузащитник подписал контракт с "Насьоналем", откуда перебрался в Турцию, где выступал за "Аданаспор" на правах аренды. Летом прошлого года грузинский футболист вернулся в Португалию.

В составе национальной сборной Грузии Арабидзе провел четыре матча, в которых забил три гола.

На данный момент в составе волгоградского "Ротора" выступают три грузинских футболиста: Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили и Бека Микелтадзе.

После XIX туров в российской премьер-лиге "Ротор" набрал 14 очков и занимает 13 место, находясь в зоне стыковых матчей. Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля.