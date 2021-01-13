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Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили

Грузинский дзюдоист стал победителем "Мастерса" в Катаре

Photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1088)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210113/250598675/Gruzinskiy-dzyudoist-stal-pobeditelem-Mastersa-v-Katare.html

Это первая большая победа 21-летнего Тато Григалашвили в турнире из серии "Мастерс". Еще два грузинских дзюдоиста выступили в Дохе неудачно и остались без медалей

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили стал победителем турнира из серии "Мастерс", проходящем в эти дни в Дохе (Катар).

В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Григалашвили взял верх над Франком Де Виттом из Нидерландов. Сначала наш спортсмен заработал вазари, после чего поймал соперника на болевом приеме.

Для 21-летнего Григалашвили это первый успех на турнирах из серии "Мастерс".

Во второй соревновательный день турнира в Дохе на татами вышли еще два грузинских дзюдоиста, но оба остались без медалей. В весовой категории до 73 кг Лаша Шавдатуашвили уступил Тохару Бутбулу (Израиль) в первом же круге, а в категории до 81 кг Лука Майсурадзе не смог преодолеть барьер третьего раунда, проиграв Сайеду Моллайе из Монголии.

Таким образом после двух дней турнира в активе дзюдоистов сборной Грузии две медали. Ранее бронзу "Мастерса" завоевал Важа Маргвелашвили (-66 кг).

В заключительный день турнира сборная Грузии будет представлена пятью дзюдоистами: Бека Гвиниашвили и Лаша Бекаури (-90 кг), Варлам Липартелиани (-100 кг), Гурам Тушишвили и Леван Матиашвили (+100 кг).

Темы:
Спорт в Грузии (1088)
Теги:
спорт, Катар, Грузия


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