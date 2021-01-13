Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал вторую победу на январском турнире Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Востока – Эндо. Грузинский богатырь пропустил соперника в мородзаси, однако сумел захватить маваси Эндо обеими руками и провел йорикири.

Этот успех позволил Тотиносину выровнять баланс побед и поражений на турнире. На данный момент в активе Горгадзе две победы и два поражения.

В пятый день Хацу басё грузинский сумоист встретится с озэки Асаноямой. Предстоящий поединок станет седьмым в очном противостоянии соперников. На данный момент Асаснояма ведет в счете 4:2.