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Сумоист Леван Горгадзе

Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио

photo: Giorgi Margvelashvili / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (144)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210113/250601763/Gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-turnire-v-Tokio.html

Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Востока – Эндо

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал вторую победу на январском турнире Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

В четвертый соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, взял верх над пятым маэгасирой Востока – Эндо. Грузинский богатырь пропустил соперника в мородзаси, однако сумел захватить маваси Эндо обеими руками и провел йорикири.

Этот успех позволил Тотиносину выровнять баланс побед и поражений на турнире. На данный момент в активе Горгадзе две победы и два поражения.

В пятый день Хацу басё грузинский сумоист встретится с озэки Асаноямой. Предстоящий поединок станет седьмым в очном противостоянии соперников. На данный момент Асаснояма ведет в счете 4:2.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (144)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо


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