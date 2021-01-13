Футболист сборной Грузии перешел в волгоградский "Ротор"

Грузинский футболист присоединится к новому клубу 15 января в турецком Белеке, где "Ротор" будет проходить предсезонную подготовку

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Арабидзе продолжит свою карьеру в клубе РПЛ – "Роторе", сообщает издание transfermarkt.com.

В составе волгоградского клуба Арабидзе будет находиться на правах аренды до конца текущего сезона. Права на футболиста принадлежат португальскому "Насьоналю".

Грузинский футболист присоединится к новому клубу 15 января в турецком Белеке, где "Ротор" будет проходить предсезонную подготовку.

Арабидзе начинал свою профессиональную карьеру в тбилисском "Локомотиве", после чего перешел в дубль донецкого "Шахтера". Летом 2018 года полузащитник подписал контракт с "Насьоналем", откуда перебрался в Турцию, где выступал за "Аданаспор" на правах аренды. Летом прошлого года грузинский футболист вернулся в Португалию.

В составе национальной сборной Грузии Арабидзе провел четыре матча, в которых забил три гола.

На данный момент в составе волгоградского "Ротора" выступают три грузинских футболиста: Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили и Бека Микелтадзе.

После XIX туров в российской премьер-лиге "Ротор" набрал 14 очков и занимает 13 место, находясь в зоне стыковых матчей. Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля.