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Тренировка по футболу

Футболист сборной Грузии перешел в волгоградский "Ротор"

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (145)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210113/250601911/Futbolist-sbornoy-Gruzii-pereshel-v-volgogradskiy-Rotor-vika.html

Грузинский футболист присоединится к новому клубу 15 января в турецком Белеке, где "Ротор" будет проходить предсезонную подготовку

ТБИЛИСИ, 13 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Арабидзе продолжит свою карьеру в клубе РПЛ – "Роторе", сообщает издание transfermarkt.com.

В составе волгоградского клуба Арабидзе будет находиться на правах аренды до конца текущего сезона. Права на футболиста принадлежат португальскому "Насьоналю".

Футбол. Премьер-лига Украины Матч Шахтер - Ильичевец
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Донецкий "Шахтер" заключил контракт с Георгием Арабидзе

Грузинский футболист присоединится к новому клубу 15 января в турецком Белеке, где "Ротор" будет проходить предсезонную подготовку.

Арабидзе начинал свою профессиональную карьеру в тбилисском "Локомотиве", после чего перешел в дубль донецкого "Шахтера". Летом 2018 года полузащитник подписал контракт с "Насьоналем", откуда перебрался в Турцию, где выступал за "Аданаспор" на правах аренды. Летом прошлого года грузинский футболист вернулся в Португалию.

В составе национальной сборной Грузии Арабидзе провел четыре матча, в которых забил три гола.

На данный момент в составе волгоградского "Ротора" выступают три грузинских футболиста: Саба Кверквелия, Зурико Давиташвили и Бека Микелтадзе.

После XIX туров в российской премьер-лиге "Ротор" набрал 14 очков и занимает 13 место, находясь в зоне стыковых матчей. Чемпионат России по футболу возобновится в конце февраля.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (145)


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