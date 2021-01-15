"Анортосис" хочет продлить контракт с Темуром Кецбая

Руководство "Анортосиса" официально обратилось к Кецбая с предложением о продлении контракта до 2023 года

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Кипрский футбольный клуб "Анортосис" предложил Темуру Кецбая, который возглавляет команду с 2019 года, новый контракт и ждет от грузинского специалиста ответа, сообщает издание kathimerini.com.cy.

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"Руководство "Анортосиса" официально обратилось к Кецбая с предложением о продлении контракта до 2023 года. Нынешнее соглашение между клубом из Фамагусты и грузинским тренером заканчивается в мае этого года. На размышление Кецбая взял несколько дней", – пишет издание.

При этом издание отмечает, что новый контракт будет с лучшими для Кецбая условиями.

Кецбая работал с "Анортосисом" с 2004 по 2009 год, после чего вновь возглавил клуб в 2019 году. Под руководством грузинского специалиста "Анортосис" дважды выиграл чемпионат Кипра (2005, 2008) и по разу Кубок и Суперкубок страны (2007).

В текущем розыгрыше национального первенства "Анортосис" в XIX турах набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера "Аполлона" на четыре балла.