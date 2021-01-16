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Дзюдоист Варлам Липартелиани (Грузия), завоевавший золотую медаль

Капитан сборной Грузии по дзюдо – сильнейший в мире

© photo: Sputnik / Максим Богодвид
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (147)
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Sputnik Грузия
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После турнира из серии "Мастерс" в Дохе значительно улучшили свои позиции в рейтинге IJF еще два дзюдоиста сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Капитан мужской сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 100 кг, следует из данных Международной федерации дзюдо (IJF).

Дзюдоист Варлам Липартелиани
photo: Georgian Judo Federation / FB
Победа! Грузинские дзюдоисты завоевали три медали на "Мастерсе" в Катаре

IJF составила новый рейтинг после завершения турнира из серии "Мастерс" в Дохе (Катар), где Липартелиани стал чемпионом, заработав 1 800 рейтинговых очков. Благодаря этому результату грузинский дзюдоист опередил в рейтинге Питера Пальчика (Израиль) и Жорже Фонсека (Португалия).

Значительно улучшили свои позиции в рейтинге IJF еще два дзюдоиста сборной Грузии. Тато Григалашвили, выиграв "Мастерс" в соревнованиях в весовой категории до 81 кг, впервые в своей карьере попал в тройку лидеров рейтинга. Грузинский дзюдоист поднялся сразу на пять позиций.

На второе место в рейтинге IJF поднялся и Важа Маргвелашвили (-66 кг), завоевавший в Дохе бронзовую медаль.

В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей на "Мастерсе" в Дохе (два золота, одно серебро и две бронзы), заняв второе место в общекомандном медальном зачете.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (147)
Теги:
Международная федерация дзюдо, Варлам Липартелиани


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