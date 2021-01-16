Капитан сборной Грузии по дзюдо – сильнейший в мире

После турнира из серии "Мастерс" в Дохе значительно улучшили свои позиции в рейтинге IJF еще два дзюдоиста сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Капитан мужской сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани стал лидером мирового рейтинга в весовой категории до 100 кг, следует из данных Международной федерации дзюдо (IJF).

IJF составила новый рейтинг после завершения турнира из серии "Мастерс" в Дохе (Катар), где Липартелиани стал чемпионом, заработав 1 800 рейтинговых очков. Благодаря этому результату грузинский дзюдоист опередил в рейтинге Питера Пальчика (Израиль) и Жорже Фонсека (Португалия).

Значительно улучшили свои позиции в рейтинге IJF еще два дзюдоиста сборной Грузии. Тато Григалашвили, выиграв "Мастерс" в соревнованиях в весовой категории до 81 кг, впервые в своей карьере попал в тройку лидеров рейтинга. Грузинский дзюдоист поднялся сразу на пять позиций.

На второе место в рейтинге IJF поднялся и Важа Маргвелашвили (-66 кг), завоевавший в Дохе бронзовую медаль.

В общей сложности грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей на "Мастерсе" в Дохе (два золота, одно серебро и две бронзы), заняв второе место в общекомандном медальном зачете.