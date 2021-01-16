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Сербский нападающий Зоран Марушич

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с сербским нападающим

photo: FC Neman / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1089)
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Большую часть карьеры Марушич провел, выступая в клубах Сербии и Боснии и Герцеговины, а в "Динамо" перешел из чемпионата Беларуси

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Действующий чемпион Грузии по футболу – "Динамо" Тбилиси – подписал контракт с сербским нападающим Зораном Марушичем, говорится в сообщении на официальной Facebook-странице столичного клуба.

Игрок футбольного клуба Динамо Тбилиси
photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
"Динамо" Тбилиси – чемпион Грузии по футболу

Соглашение между "Динамо" и 27-летним форвардом, который находился в статусе свободного агента, рассчитано по системе 1+1. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Марушич перешел в "Динамо" из чемпионата Беларуси, где выступал за "Неман" из Гродно. В составе "оленей" сербский нападающий провел 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Большую часть карьеры Марушич провел, выступая в клубах Сербии и Боснии и Герцеговины. По оценке издания transfermarkt.com рыночная цена нападающего составляет 500 тысяч евро.

Темы:
Спорт в Грузии (1089)
Теги:
Грузия, футбол, спорт, ФК "Динамо" Тбилиси


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