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Матч между сборными Грузии и Андорры по футболу - Джаба Канкава в атаке

Капитан сборной Грузии по футболу подписал контракт с французским клубом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (149)
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Sputnik Грузия
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Последние три сезона Канкава провел в казахстанском "Тоболе", теперь до конца текущего сезона он будет выступать за французский клуб

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава продолжит карьеру в клубе второй французской Лиги – "Валансьене". Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

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Соглашение между "Валансьеном" и 34-летним опорным полузащитником подписано до конца текущего сезона. В новом клубе Канкава будет выступать под шестым номером.

Стоит отметить, что "Валансьен" возглавляет Оливье Геган, под руководством которого грузинский футболист выступал будучи игроком "Реймса" с 2015 по 2017 год.

Последние три сезона Канкава провел в казахстанском "Тоболе". В общей сложности за клуб из Костаная капитан сборной Грузии провел 86 матчей, в которых забил четыре гола, отдал одну результативную передачу и получил 20 желтых карточек.

Что касается "Валансьена", то после XVIII туров во второй французской Лиге клуб набрал 24 очка и занимает 11 место в турнирной таблице.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (149)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, Джаба Канкава, футбол, спорт


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