Капитан сборной Грузии по футболу подписал контракт с французским клубом

Последние три сезона Канкава провел в казахстанском "Тоболе", теперь до конца текущего сезона он будет выступать за французский клуб

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава продолжит карьеру в клубе второй французской Лиги – "Валансьене". Сообщение об этом появилось на официальном сайте команды.

Соглашение между "Валансьеном" и 34-летним опорным полузащитником подписано до конца текущего сезона. В новом клубе Канкава будет выступать под шестым номером.

Стоит отметить, что "Валансьен" возглавляет Оливье Геган, под руководством которого грузинский футболист выступал будучи игроком "Реймса" с 2015 по 2017 год.

Последние три сезона Канкава провел в казахстанском "Тоболе". В общей сложности за клуб из Костаная капитан сборной Грузии провел 86 матчей, в которых забил четыре гола, отдал одну результативную передачу и получил 20 желтых карточек.

Что касается "Валансьена", то после XVIII туров во второй французской Лиге клуб набрал 24 очка и занимает 11 место в турнирной таблице.