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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист потерпел третье поражение подряд на январском Хацу басё

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (149)
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Sputnik Грузия
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В случае, если Тотиносин уступит еще в трех поединках, он потеряет несколько позиций в рейтинге сильнейших сумоистов мира

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел третье поражение подряд на январском Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, в седьмой соревновательный день уступил озэки Такакэйсё.

Для грузинского сумоиста это уже пятое поражение на турнире при двух победах. В случае, если Тотиносин уступит еще в трех поединках, он потеряет несколько позиций в рейтинге сильнейших сумоистов мира.

Следующим соперником грузинского спортсмена станет сэкивакэ Таканосё. Предстоящее противостояние станет четвертым между сумоистами. На данный момент Таканосё ведет со счетом 2:1.

Хацу басё завершится 24 января.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (149)
Теги:
спорт, сумо, Леван Горгадзе


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