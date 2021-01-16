Грузинский сумоист потерпел третье поражение подряд на январском Хацу басё

В случае, если Тотиносин уступит еще в трех поединках, он потеряет несколько позиций в рейтинге сильнейших сумоистов мира

ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел третье поражение подряд на январском Хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.

Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, в седьмой соревновательный день уступил озэки Такакэйсё.

Для грузинского сумоиста это уже пятое поражение на турнире при двух победах. В случае, если Тотиносин уступит еще в трех поединках, он потеряет несколько позиций в рейтинге сильнейших сумоистов мира.

Следующим соперником грузинского спортсмена станет сэкивакэ Таканосё. Предстоящее противостояние станет четвертым между сумоистами. На данный момент Таканосё ведет со счетом 2:1.

Хацу басё завершится 24 января.