Легендарная грузинская шахматистка отмечает юбилей

Майя Чибурданидзе — грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира по шахматам с 1978 по 1991 год

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил легендарную грузинскую шахматистку Майю Чибурданидзе с 60-летним юбилеем.

"Грузинский спорт богат успешными людьми, профессионалами, которые одержали впечатляющие победы на международном поприще. Но среди них есть особо выдающиеся спортсмены, которые, без преувеличения, создали целую эпоху в различных видах спорта. Такова Майя Чибурданидзе, легендарная шахматистка, которая блестящими победами и незабываемой карьерой вошла в историю мировых шахмат золотыми буквами", - говорится в заявлении министра.

По словам министра, Майя Чибурданидзе вместе с еще одной прославленной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили подняла женские шахматы на совершенно новый уровень, совершив своего рода шахматную революцию.

Чхенкели пожелал легендарной шахматистке здоровья и долгих лет жизни.

Майя Чибурданидзе — советская и грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира по шахматам с 1978 по 1991 год. Девятикратная победительница шахматных Олимпиад, пяти — в составе команды СССР и четырех — в составе команды Грузии.

В 1978 году Чибурданидзе стала заслуженным мастером спорта СССР, а в 1984 году - гроссмейстером.

В шахматы Чибурданидзе научил играть ее брат, который был старше Майи на десять лет. Уже через год она начала обыгрывать своего наставника, и родители решили отдать юную Майю в шахматный кружок. Так, в возрасте восьми лет, начался ее путь к шахматным звездам.По количеству побед на олимпиадах среди женщин Чибурданидзе уступает только своей соотечественнице Ноне Гаприндашвили.