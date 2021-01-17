15:06 17 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Майя Чибурданидзе

Легендарная грузинская шахматистка отмечает юбилей

© photo: Sputnik / Nekrasov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Гордость Грузии (319)
11211
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210117/250629405/Legendarnaya-gruzinskaya-shakhmatistka-otmechaet-yubiley.html

Майя Чибурданидзе — грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира по шахматам с 1978 по 1991 год

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели поздравил легендарную грузинскую шахматистку Майю Чибурданидзе с 60-летним юбилеем.

"Грузинский спорт богат успешными людьми, профессионалами, которые одержали впечатляющие победы на международном поприще. Но среди них есть особо выдающиеся спортсмены, которые, без преувеличения, создали целую эпоху в различных видах спорта. Такова Майя Чибурданидзе, легендарная шахматистка, которая блестящими победами и незабываемой карьерой вошла в историю мировых шахмат золотыми буквами", - говорится в заявлении министра.

Грузинская шахматистка Майя Чибурданидзе
© photo: Sputnik / G. Akhaladze
Майя Чибурданидзе - путь шахматного вундеркинда к мировым победам

По словам министра, Майя Чибурданидзе вместе с еще одной прославленной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили подняла женские шахматы на совершенно новый уровень, совершив своего рода шахматную революцию.

Чхенкели пожелал легендарной шахматистке здоровья и долгих лет жизни.

Майя Чибурданидзе — советская и грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира по шахматам с 1978 по 1991 год. Девятикратная победительница шахматных Олимпиад, пяти — в составе команды СССР и четырех — в составе команды Грузии.

Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
© photo: Sputnik / Saakov
The Washington Post восхитилась грузинскими шахматистками

В 1978 году Чибурданидзе стала заслуженным мастером спорта СССР, а в 1984 году - гроссмейстером.

В шахматы Чибурданидзе научил играть ее брат, который был старше Майи на десять лет. Уже через год она начала обыгрывать своего наставника, и родители решили отдать юную Майю в шахматный кружок. Так, в возрасте восьми лет, начался ее путь к шахматным звездам.По количеству побед на олимпиадах среди женщин Чибурданидзе уступает только своей соотечественнице Ноне Гаприндашвили.

Темы:
Гордость Грузии (319)
Теги:
Михаил Чхенкели, Майя Чибурданидзе, шахматы, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спасатели ищут выживших среди руин здания, поврежденного в результате землетрясения в Мамуджу, Индонезия
Последствия сильного землетрясения в Индонезии - фото
Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги
Читать под микроскопом: как создают миниатюрные книги
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться