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Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили

Триумф грузинских борцов на турнире во Франции

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (150)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210118/250635188/Triumf-gruzinskikh-bortsov-na-turnire-vo-Frantsii.html

Выше всяких похвал на турнире выступили грузинские вольники, на счету которых девять наград

ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Триумфом грузинских борцов завершился турнир во Франции. На Гран-при имени Анри Делане наши борцы вольного и греко-римского стиля завоевали 12 медалей.

Выше всяких похвал на турнире выступили грузинские вольники, на счету которых девять наград – четыре золота, два серебра и три бронзы. Стоит отметить, что всего в соревнованиях по вольной борьбе приняло участие 10 грузинских спортсменов.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Бека Ломтадзе (-61 кг), Зураб Якобашвили (-70 кг), Ника Кенчадзе (-79 кг) и Гено Петриашвили (+125 кг).

Что касается грузинских борцов греко-римского стиля, то их "урожай" оказался не столь внушительным – всего три медали. Чемпионом Гран-при стал Георгий Мелия (-97 кг), а Гурам Хецуриани (-87 кг) и Сулхан Буидзе (+130 кг) завоевали бронзовые медали.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (150)


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