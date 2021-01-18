Триумф грузинских борцов на турнире во Франции

Выше всяких похвал на турнире выступили грузинские вольники, на счету которых девять наград

ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Триумфом грузинских борцов завершился турнир во Франции. На Гран-при имени Анри Делане наши борцы вольного и греко-римского стиля завоевали 12 медалей.

Выше всяких похвал на турнире выступили грузинские вольники, на счету которых девять наград – четыре золота, два серебра и три бронзы. Стоит отметить, что всего в соревнованиях по вольной борьбе приняло участие 10 грузинских спортсменов.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Бека Ломтадзе (-61 кг), Зураб Якобашвили (-70 кг), Ника Кенчадзе (-79 кг) и Гено Петриашвили (+125 кг).

Что касается грузинских борцов греко-римского стиля, то их "урожай" оказался не столь внушительным – всего три медали. Чемпионом Гран-при стал Георгий Мелия (-97 кг), а Гурам Хецуриани (-87 кг) и Сулхан Буидзе (+130 кг) завоевали бронзовые медали.