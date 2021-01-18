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Грузинский сумоист прервал серию поражений на январском Хац басё

photo: courtesy of Levan Gorgodze / Tochinoshin
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (150)
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Sputnik Грузия
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Очередным соперником Тотиносина станет комусуби Такаясу, счет личных встреч 13:9 в пользу японского сумоиста

ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал победу на январском турнире Хацу басё проходящем в Токио, прервав серию из четырех поражений подряд.

В девятый соревновательный день Тотиносин, являющийся четвертым маэгасирой Востока, победил седьмого маэгасиру Востока – Мэйсэйи. Грузинский спортсмен зацепился левой рукой за маваси соперника и опрокинул Мэйсэйи на дохё.

Для Горгадзе эта третья победа на текущем турнире при шести поражениях. В случае, если Тотиносин уступит еще в двух поединках, он завершит Хацу басё с отрицательным балансом и потеряет несколько позиций в рейтинге сильнейших сумоистов мира.

Очередным соперником Тотиносина станет комусуби Такаясу. Счет личных встреч 13:9 в пользу японского сумоиста.

Лидером текущего турнира, который завершится 24 января, является первый маэгасира Запада – Дайэйсё. На счету японца восемь побед и только одно поражение.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (150)
Теги:
Леван Горгадзе, сумо, Япония, Грузия


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