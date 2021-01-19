На новом Батумском стадионе делают инновационное гибридное покрытие

Батумский стадион с таким покрытием встанет в один ряд с такими известными стадионами, как "Камп Ноу" в Барселоне и "Сан-Сиро" в Милане

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Батумский стадион станет одним из первых на Кавказе, который будет иметь гибридное покрытие поля премиум-класса, об этом сообщает компания по управлению проектами Аджарии.

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Работы по укладке гибридного покрытия на стадионе в Батуми осуществит ведущая мировая британская компания SISPITCHES.

Строительная компания "Анаги", построившая стадион, модернизирует покрытие на собственные средства.

Международный бренд SISPITCHES оборудовал гибридным покрытием более 100 стадионов в мире, в том числе стадионы "Камп Ноу" в Барселоне и "Сан-Сиро" в Милане.

К чемпионату мира по футболу 2018 года компания "SISPITCHES" оборудовала гибридное покрытие на шести стадионах.

Гибридное покрытие поля – это ультрасовременный, высокотехнологичный метод покрытия вместе с натуральной травой, который обеспечивает прочность поверхности поля, в разы повышенную стойкость к стиранию и смене сезонов.

Гибридное покрытие стадиона является дорогим технологическим решением и представлено на высококлассных стадионах Великобритании, Италии, Испании и других стран Европы.

Весной на новом Батумском стадионе пройдут игры Национальной лиги Грузии, а в 2023 году здесь планируется принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

Фундамент нового Батумского стадиона был заложен 21 января 2018 года, а его открытие состоялось в октябре прошлого года. Стадион спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей.