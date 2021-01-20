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Ника Квеквескири - полузащитник сборной Грузии по футболу

Полузащитник сборной Грузии по футболу покинул казахстанский "Тобол"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спорт
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В составе костанайцев грузинский футболист провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов

ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Опорный полузащитник сборной Грузии по футболу Ника Квеквескири покинул казахстанский "Тобол", за который выступал с 2017 года, говорится в сообщении на сайте клуба из Костаная.

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Команду "Тобол" 28-летний Квеквескири покинул в связи с истечением срока контракта.

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В составе костанайцев грузинский футболист провел 84 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отметился 12 результативными передачами.

О том, где Квеквескири продолжит свою карьеру – не сообщается. До перехода в "Тобол" грузинский футболист два сезона провел в Азербайджане, выступая за "Интер" и "Габалу".

В составе национальной сборной Грузии Квеквескири провел 33 матча, в которых отдал пять голевых передач.

Стоит также отметить, что несколько недель назад "Тобол" покинул еще один грузинский футболист – капитан сборной Грузии Джаба Канкава. Опорный полузащитник уже оформил соглашение с "Валансьеном", выступающим во второй Лиге чемпионата Франции.

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Грузинские спортсмены на международной арене (152)


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