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Сумоист Леван Горгадзе - Тотиносин

Грузинский сумоист неудачно выступил на январском Хацу басё

© photo: AFP 2020 / ZELLER FRANK
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (153)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210121/250667135/Gruzinskiy-sumoist-neudachno-vystupil-na-yanvarskom-Khatsu-bas.html

В 11 соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил комусуби Митакэуми

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) завершит январское Хацу басё с отрицательным балансом.

Это стало понятно после того, как в 11 соревновательный день турнира Тотиносин, находящийся в ранге четвертого маэгасиры Востока, уступил комусуби Митакэуми. Японец толчками одолел грузинского спортсмена.

Для Тотиносина это поражение стало восьмым на турнире, при трех победах. На Хацу басё Горгадзе осталось провести четыре поединка и даже если он выиграет все три схватки, ему не удастся добиться положительного баланса. Это значит, что в новом рейтинге сильнейших сумоистов мира Тотиносин потеряет несколько позиций.

Лидерами нынешнего Хацу басё, которое завершится 24 января, являются озэки Сёдай и первый маэгасира Запада Дайэйсё. У обоих сумоистов по девять побед и два поражения.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (153)


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