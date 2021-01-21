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Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава

Капитан сборной Грузии по футболу пока не может играть во Франции

© photo: AFP 2020 / PATRIK STOLLARZ
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (181)
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Оформление необходимых документов завершится к концу января и свой дебютный матч грузин сможет провести второго февраля против "Кана"

ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу Джаба Канкава, недавно перешедший во французский клуб "Валансьен", пока не может играть во Франции, заявил главный тренер команды Оливье Геган.

"Я очень надеюсь, что Канкава в ближайшем будущем получит право играть во Франции. Когда футболист приезжает во Францию из-за заграницы, ему необходимы определенные документы. Проблем со временем у нас не было, но на данный момент ситуация такая, что пока Джаба не может выйти на поле", – сказал Геган на пресс-конференции после победы "Валансьена" 2:0 над "Шамбли" в 1/32 финала Кубка Франции.

Футболист Джаба Канкава
© photo: AFP 2020 / VALERY HACHE
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При этом Геган отметил, что переход Канкава в "Валансьен" очень своевременный и необходим клубу.

"Канкава – опорный полузащитник, но может играть и на позиции полузащитника box to box. Он настоящий боец и имеет за своими плечами богатый опыт. Его переход в наш клуб – большой плюс", – подчеркнул наставник "Валансьена".

По информации французских СМИ, оформление необходимых документов завершится к концу января и свой дебютный матч в составе "Валансьена" Канкава сможет провести второго февраля против "Кана".

Канкава перешел в "Валансьен" в середине января из казахстанского "Тобола", за который грузинский полузащитник выступал с 2017 года. Срок соглашения между 34-летним капитаном сборной Грузии и клубом второй французской Лиги рассчитан до конца текущего сезона.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (181)
Теги:
Франция, Джаба Канкава, футбол, Грузия


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